Sandy deixa comentário corajoso em desabafo de Wanessa: "Sabem a verdade"

Sandy deixa comentário corajoso em desabafo de Wanessa; artista foi apoiada pelos fãs após a mensagem

O desabafo da cantora Wanessa Camargo e sua irmã, Camilla Camargo, surpreendeu os fãs na noite desta quarta-feira, 8. Isso porque as duas decidiram colocar um ponto final na confusão familiar e apoiar o pai, Zezé di Camargo.

Só que um detalhe chamou a atenção dos fãs: é que a cantora Sandy também resolveu dar sua opinião. A artista deixou um comentário sugestivo que também gerou grande repercussão. "Força, meninas! Vocês sabem da verdade de vocês", declarou ela.

A mensagem acabou gerando reações dos fãs. "Fácil falar quando tem dois pais perfeitos", brincou um. "Não existe ninguém perfeito", declarou outro apoiando a fala da artista. "Rainha apoiando rainha, grande atitude sua, Sandy", disparou outro.

No desabafo, Wanessa e Camilla Camargopediram o fim das especulações envolvendo a família. "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos. Independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem, e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que temos por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", começou a Camilla.

Wanessa seguiu: "Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz. Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família", garantiu.

