Samara Felippo curte momento ‘sem culpa’ após filhas visitarem o pai nos EUA

Com ensaio fotográfico ousado, Samara Felippo revela que sua filha caçula também foi passar uma temporada com o pai e a irmã nos Estados Unidos

Nesta quarta-feira, 06, Samara Felippo usou as redes sociais para revelar que sua filha caçula, Lara, de nove anos, está aproveitando as férias ao lado da irmã mais velha, Alicia, de 14 anos, e do pai, o ex-jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Enquanto isso, a atriz está curtindo uma temporada sozinha no Brasil.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Samara abriu um álbum de fotos em que aparece posando com um biquíni fininho colorido e um cropped com bordados na região dos seios. Na legenda, a atriz contou que estava curtindo um momento sozinha em meio a ausência de responsabilidades em sua jornada na maternidade.

“Acordei descabelada, sem filhos, (minha pequenucha foi visitar a irmã e passar férias), sem culpa”, disse a atriz, que aproveitou a manhã tranquila para colocar o bronze em dia. Nos comentários da publicação, Samara recebeu apoio de outras mães: “Mulher exemplo”, disse uma seguidora. “Tá linda. Aproveita as férias”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Para quem não acompanhou as últimas notícias, Samara se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais na semana passada ao revelar em meio as lágrimas que sua filha mais velha, Alicia, se mudou para os Estados Unidos para morar com o pai, Leandro Barbosa. A escolha da filha representa uma grande mudança na vida da atriz.

Isso porque Samara enfrentou inúmeras dificuldades ao criar suas filhas, especialmente após um período tumultuado com o pai das meninas. Apesar de todas as polêmicas e desafios passados, ela apoiou a decisão da filha: “Eu tenho muito orgulho como mãe, dela com 14 anos estar tão segura e decidida”, disse em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Apesar de compartilhar a novidade com felicidade, Samara enfrentou uma enxurrada de críticas e notícias falsas envolvendo a guarda das meninas e até uma suposta morte. Em suas redes sociais, a atriz perdeu a paciência diante das especulações e fez questão de negar todos os rumores: "É uma loucura essa internet. Isso é muito grave", ela desabafou.

Quem é o pai das filhas de Samara Felippo?

A atriz Samara Felippo comoveu os seguidores nesta quinta-feira, 30, após revelar que sua filha mais velha, Alicia, estava deixando o Brasil para morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa. O atleta mora nos Estados Unidos e trabalha como técnico do time da NBA Sacramento Kings; saiba tudo sobre Leandrinho.