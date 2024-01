Saiba qual é a data de estreia do novo programa de Michelle Barros no SBT

Nesta segunda-feira, 15, Michelle Barros atualizou seus seguidores sobre o início do "Chega Mais", seu novo programa no SBT

Em nova atualização em seu perfil no Instagram, Michelle Barros anunciou nesta segunda-feira, 15, a data de estreia de seu novo programa no SBT. Ao lado de Regina Volpato, elas serão âncoras do Chega Mais, que estreia em fevereiro.

"Dia na firma pra saber dos detalhes do programa que está chegando: dia 26/02 tem #ChegaMais no SBT !", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas não deixaram de comentar e desejar boa sorte à jornalista. "Você vai arrebentar! Estou esperando só pra aplaudir.", disse um deles. "A alegria em pessoa! Vai ser sucesso!!", afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Barros (@michellebarros)

A ideia da emissora é produzir um programa variado e de olho nos assuntos do momento. "O diretor será o mesmo do Domingo Legal. E já se definiu que o Chega Mais, a partir das 11h30 aqui em São Paulo, terá uma pegada de jornalismo. Antes desse horário, terá variedades, saúde, estilo de vida, gastronomia e celebridades. O SBT quer ter a possibilidade de poder o tempo todo, interromper o programa ao vivo e dar alguma notícia", disse jornalista José Armando Vanucci em uma live no Instagram.

Quem é Michelle Barros?

O SBT também divulgou um perfil sobre quem é Michelle Barros. Confira: "A jornalista e advogada Michelle Barros construiu sua carreira como apresentadora e repórter da Rede Globo, tendo entre as principais características a versatilidade e o improviso. Capaz de transmitir com credibilidade o noticiário denso e alcançar a linguagem espontânea e leve do entretenimento quando o conteúdo permitia. Reconhecida pela grande capacidade de comunicar com os mais diferentes públicos e nas mais diversas faixas de horários. Apresentou os jornais nacionais Hora Um e a parte de São Paulo do Bom Dia Brasil e participou do quadro Sala de Emprego, no Jornal Hoje. Apresentou os jornais locais Bom Dia São Paulo, SP1, SP2 e o programa Antena Paulista".

"Com 23 anos de carreira, Michelle Barros fez, entre tantas coberturas, especiais para as eleições, reportagens internacionais para o Jornal Hoje e cobriu a visita do Papa Francisco à cidade de Aparecida/SP, em 2013. Comandou as transmissões do carnaval de São Paulo pela Rede Globo em 2022 e em 2020, em programação ao vivo com duração de cerca de 8 a 10 horas por noite de desfiles. Nos mesmos anos, fez os comentários nas transmissões da apuração dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Em 2023, comandou a transmissão de carnaval de todo o Brasil no SBT Folia no SBT. Em março de 2023 estreou como participante do programa de confeitaria Bake Off Brasil Celebridades no SBT. Participou de vários programas de entrevistas e entretenimento nas maiores emissoras do país: SBT, Band, Record, TV Gazeta, RedeTV! Jovem Pan, além de participações em programas de rádios, videocasts e podcasts", finalizaram.