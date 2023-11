Saiba de quem é o anel de Ana Hickmann; apresentadora ganhou joia

Ana Hickmann afirmou que anel usado nesta sexta-feira, 24, foi um presente de Rosana Chinche, especialista em joias parceria da CARAS Brasil

Ana Hickmann (42) se tornou assunto nesta sexta-feira, 24, após aparecer usando um anel na mão esquerda durante a apresentação do programa Hoje em Dia (Record). Internautas criaram suspeitas de que o anel seria uma aliança de compromisso com Alexandre Correa (52), porém, a ex-modelo afirmou que a joia foi um presente de uma amiga.

"Eu amo esse anel, é presente de uma grande amiga de anos que sabe tudo sobre alta joalheria. A Rosana Chinche me deu de presente há muito tempo e eu resolvi colocar para ter todas as pessoas que são importantes na minha vida pertinho de mim. Não só ela, mas tantas outras amigas que estão junto comigo", afirmou Ana Hickmann, através dos Stories do Instagram .

Chinche é uma designer de joias exclusivas que trabalha em São Paulo. Nos últimos meses, a especialista tem trabalhado ao lado da CARAS Brasil na comemoração de 30 anos do veículo. Ela produziu 30 joias exclusivas para grandes celebridades que marcaram a história do Brasil e também da revista voltada para as celebridades.

Nomes como Daniela Mercury, Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Susana Vieira, Roberto Carlos, Xuxa Meneghel, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Eliana, Reynaldo Gianecchini, Barbara Reis, Zezé Motta e até mesmo Ana Hickmann já receberam o presente símbolo da comemoração de aniversário.

Também procurada pela CARAS Brasil, a equipe da apresentadora negou que o anel seja uma aliança. "Aquilo é um anel comum e eles não reataram", diz a mensagem compartilhada pela assessoria de Ana Hickmann. A apresentadora foi vítima de violência de Correa em 11 de novembro.

Na segunda-feira após o ocorrido, Ana Hickmann fez um breve comentário sobre a situação no programa Hoje em Dia. "Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada."

Já Correa usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "Na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", completou.