Saiba como é o estilo de Michelle Bolsonaro, esposa do candidato à presidência Jair Bolsonaro

Alfaiataria, vestidos e muita cor! Saiba mais sobre o estilo de Michelle Bolsonaro, esposa do candidato à reeleição Jair Bolsonaro

Redação Publicado em 05/10/2022, às 12h22 - Atualizado às 14h05

Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil e candidato à reeleição no 2° turno, está sempre se dedicando em suas produções para aparições públicas. Com um estilo clássico, a primeira-dama aposta em muita alfaiataria, vestidos e looks coloridos. Saiba mais sobre o estilo de Michelle Bolsonaro!

Em suas aparições públicas ao lado de Jair Bolsonaro, Michelle sempre aposta em vestidos clássicos ou saias plissadas, no tamanho midi, abaixo do joelho.

Quando eleito em 2018, Jair Bolsonaro surgiu ao lado de Michelle durante sua posse, em Brasília, no Distrito Federal, e a primeira-dama surgiu com um vestido ombro-a-ombro, tubinho, com seu comprimento longo até os joelhos. E desde então, nas aparições públicas, Michelle segue com o mesmo estilo, mudando apenas o cabelo.

No ínicio de 2022, Michelle Bolsonaro resolveu adotar as madeixas curtas, seguindo o corte de cabelo 'pixie', e o visual 'morena iluminada'.

Sem seguir muitas tendênciais atuais, Michelle Bolsonaro busca seguir um estilo clássico, mas, sempre usa e abusa das cores em suas combinações nos looks. A primeira-dama já foi vista usando verde e amarelo, azul, rosa, e estampas.

Outros itens que tem ganhado espaço no guarda-roupa de Michelle Bolsonaro são os conjuntos de alfaiataria com blazers e calças sociais, coloridos ou não. Em suas presenças, Michelle tem apostado neste visual elegante e clássico, com um vestuário diversificado, já que busca combinar as produções com as ocasiões.

Veja alguns dos looks usados por Michelle Bolsonaro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)