Sabrina Sato aproveita final de semana com a família em fazenda: ''Amor no interior''

Apresentadora Sabrina Sato mostra como foi o fim de semana em meio à natureza com a família, com direito a festa de Halloween

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h44

A apresentadora Sabrina Sato (41) curtiu o final de semana em meio à natureza na companhia da família!

No domingo, 23, a artista abriu álbum de fotos dos dias de descanso na Fazenda Nossa Terra, propriedade da família Sato Rahal. A famosa, que apresenta o Saia Justa, do GNT, compartilhou os momentos de diversão e lazer ao lado dos pais, Dona Kika e Omar Rahal, da irmã Karina Sato, da filha Zoe (3), do relacionamento com Duda Nagle, e dos sobrinhos.

Nas imagens, Sabrina aparece de biquíni e botas durante passeio de bicicleta, com a família reunida, e no maior chamego com a herdeira. "Amor no interior", escreveu Sabrina Sato na postagem.

No sábado, 22, Sabrina mostrou que a família já estava em clima de Halloween e fizeram uma festa, com direito a fantasias. "Sábado com as crianças na fazenda", disse ela ao mostrar Zoe e os primos fantasiados, além da decoração da festa e de momentos à beira da piscina.

Confira o final de semana de Sabrina Sato com a família:

Zoe dá show de fofura em fotos e fãs de Sabrina Sato se derretem

Mais uma vez Zoe deu um show de fofura nas redes sociais! Recentemente, Sabrina Sato compartilhou fotos inéditas da filha e se derreteu. Sempre muito estilosa igual à mãe, a pequena surgiu com uma saia de tule amarela, camiseta rosa com estampa azul e tênis. Completando a fofura, a menina posou para a câmera com um algodão-doce. "Minha pequena colorida", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

