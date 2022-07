Rupert Grint, astro de Harry Potter, desembarca no Brasil para evento geek

O eterno Ron Weasley, Rupert Grint, chegou em São Paulo para participar de um evento de cultura geek

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 15h09

Rupert Grint (33), astro do filme Harry Potter, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste sábado, 30.

O interprete de Ron Weasley na saga vai participar neste fim de semana do UcconX, festival de cultura que acontece no Complexo do Anhembi, na Zona Norte da cidade.

Ao descer do avião, o ator foi cercado por fãs, que tentaram uma foto com ele. Acompanhado de seguranças, ele acenou e cumprimentou o público presente.

Simpático, Rupert tirou a máscara quado já estava dentro do carro para exibir o sorriso aos fãs. Está é a primeira vez do artista no Brasil.

Vale lembrar que o ator Ian Somerhalder (43) também esteve presente no evento, na última quinta-feira, 28, e irá substituir Millie Bobby Brown, da série Stranger Things, neste final de semana.

Leo Franco/AgNews

Leo Franco/AgNews

Leo Franco/AgNews

MILLIE BOBBY BROWN TESTA POSITIVO E NÃO VEM PARA EVENTO NO BRASIL

Nesta quarta-feira, 27, o festival UcconX 2022 anunciou que Millie Bobby Brown e George Takei não virão mais ao Brasil para o evento. A organização divulgou um comunicado afirmando que os astros de Stranger Things e StarTrek testaram positivo para o coronavírus.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!