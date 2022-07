No Brasil, Ian Somerhalder participa de bate-papo em evento geek em São Paulo

O astro de The Vampire Diaries, Ian Somerhalder, chegou sorridente ao evento de cultura geek em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 17h35

Ian Somerhalder (43) desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 28, para participar do evento de cultura geek UcconX em São Paulo. O astro da série The Vampire Diaries marcou presença no local e vai conversar e conhecer os fãs brasileiros.

O ator chegou tranquilo e sorridente, portando uma xícara de café nas mãos e acenando para o público.

Antes da sua chegada, ele compartilhou um vídeo do hotel dizendo que estava muito animado para encontrar com os fãs. "Bom dia Brasil! Como vocês estão? Estou apenas absorvendo um pouco desse lindo sol brasileiro antes de ir ver todos vocês", disse ele.

Após a temporada final de The Vampires Diaries, Ian entrou para o elenco da série Apocalipse V.

Leo Franco/AgNews

Leo Franco/AgNews

Leo Franco/AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por iansomerhalder (@iansomerhalder)

MILLIE BOBBY BROWN TESTA POSITIVO E NÃO VEM PARA EVENTO NO BRASIL

Nesta quarta-feira, 27, o festival UcconX 2022 anunciou que Millie Bobby Brown e George Takei não virão mais ao Brasil para o evento. A organização divulgou um comunicado afirmando que os astros de Stranger Things e StarTrek testaram positivo para o coronavírus.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!