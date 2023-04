Rumores de reconciliação de Dynho Alves e MC Mirella irrita internautas

Fãs se revoltam com especulações de possível volta de MC Mirella e Dynho Alves

Durante a madrugada deste sábado, 8, a cantora e ex-Fazenda MC Mirella chocou seus seguidores ao abrir uma live em suas redes sociais ao lado de seu ex-marido, o cantor e dançarino Dynho Alves. A aparição do ex-casal deixou os internautas completamente revoltados, detonando uma possível reconciliação entre eles.

Nas redes sociais, alguns prints da live foram postados, inclusive um momento no qual Dynho Alves dá um selinho em Mirella. “A Mirella abriu uma live e [ficou] chamando o Dynho de vida e amor. Sinceramente meus amigos, o chifre ela já tinha, tá correndo atrás da humilhação agora”, disse uma seguidora. “Vi agora que a Mirella voltou com o Dynho. Meu Deus, que trouxa”, disparou uma outra. “E o dynho que foi beijar a Mirella só para jogar na cara né, que tem ela quando quer para o povo, mas a live caiu na hora que iam se beijar e não voltou”, falou uma terceira internauta.

“Eu gosto da Mirella, mas ela com Dynho não dá! O cara já traiu mais de mil vezes e ela não se toca. Só separou por causa da pressão da mídia mesmo, é muito triste isso”, detonou uma outra pessoa. O casal se separou oficialmente depois que Dynho traiu publicamente Mirella durante sua participação no reality A Fazenda 13.

Toda a polêmica envolvendo a aproximação do artista com a influenciadora Sthe Matos foi um baque para Mirella, que saiu de casa antes mesmo de Dynho voltar do reality. Eles oficializaram o divórcio em julho de 2022, mesmo estando separados desde dezembro de 2021.