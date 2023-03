Após atitude de Guimê, MC Mirella o compara com Arthur Aguiar

Cantora MC Mirella afirmou saber o que Lexa está passando e comparou Guimê

A cantora MC Mirella refletiu sobre a última polêmica envolvendo Dania Mendez e Guimê, que é casado com Lexa. Ela chegou a compará-lo com outro participante do BBB e lembrou da participação do ex-marido em reality.

“E essa fofoca do Guimê? O que a Lexa deve estar chorando é brincadeira, viu. Parece até um filme na minha cabeça aqui, lembrando”, disse Mirella, provavelmente se referindo aquando o ex-marido Dynho estava na Fazenda e teve envolvimento, sem beijo, com Sthefane Matos.

“Meu, até o Arthur Aguiar conseguiu ficar quieto no reality. Eu fico chocada”, comparou a ex-'De Férias com o Ex', lembrando das 16 traições que Arthur Aguiar cometeu quando era casado com Maíra Cardi, que atualmente namora Thiago Nigro (Primo Rico). O ator foi campeão do BBB 22.

A cantora Lexa chegou a se manifestar após o caso e disse que iria "se afastar completamente desse cenário" para cuidar de si. "Eu tô assustada, triste e decepcionada", afirmou a artista.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CHOQUEI (@choquei)