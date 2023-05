Rosi Campos e Simone Zucato celebram longevidade de Dionne Warwick: "Incrível"

Em entrevista à CARAS, Simone Zucato e Rosi Campos falaram sobre a ligação que têm com a cantora Dionne Warwick

As atrizes Rosi Campos (69) e Simone Zucato (47) foram uma das estrelas que estiveram presente no show da cantora Dionne Warwick (82) neste domingo, 28, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, as amigas celebraram as memórias que construíram a partir das músicas da artista norte-americana. "Incrível", disseram.

"O show foi maravilhoso, muito delicado, muito intimista. Ela realmente é uma figura incrível. Eu tenho 69 anos, então a vida inteira eu ouvi I Say A Little Prayer, que é muito bonita e todas as outras músicas que ela cantou, que remetem a nossa juventude aos nossos amores, paixões e ao mundo que esperávamos encontrar ", afirmou Rosi.

Encantada com o espetáculo, que foi apresentado no Espaço Unimed, Rosi Campos se disse lisonjeada de ter conseguido assistir um show da diva do R&B pessoalmente: "A música tem isso, é o tema da nossa vida sempre. Então é muito bom a gente ter visto ela pessoalmente e ouvido essa voz tão linda que vai continuar para sempre".

Simone também não escondeu a emoção de ter assistido o show que faz parte da turnê One Last Time, dedicada para sua despedida dos palcos de Dionne. " Eu cresci com uma família de americanos que ouvia muito Dionne, então quando eu soube que iria ter um show dela, fiquei louca ", contou ela, que ainda elogiou a participação da neta da cantora no evento: "Foi emocionante ver as duas cantando".

Juntas no teatro com a peça Vison Voador, no teatro Santo Agostinho, em São Paulo, Rosi e Simone estão impressionadas com o sucesso que a montagem tem feito na cidade.

Segundo Simone, que esteve na novela O Setimo Guardião, da TV Globo, ela não esperava tantos elogios do público, já que a peça conta com uma história que marcou uma época mais conservadora.

"Foi um grande sucesso na década de 80 e 90. Mas eu confesso que, particularmente, por se tratar de um texto que aborda assuntos que a gente não se fala mais, para mim foi uma surpresa. Tem sido um grande sucesso, a gente tem tido um público muito bom, a casa lotada, tem sido incrível", comemorou.