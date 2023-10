Ronaldo já esbanjou com festa de R$ 10 mil e teve casamento com penetras; relembre

Ronaldo já se casou quatro vezes; relembre as cerimônias do fenômeno do futebol

Ronaldo Nazário (47) se tornou assunto ao se casar pela quarta vez. O ex-atleta oficializou a união com a modelo Celina Locks (32) em uma festa luxuosa em Ibiza, na Espanha. Mas esta não é a primeira cerimônia que o atleta dá o que falar. Desde festa de R$ 10 mil, casamento "fast" e cerimônia com penetras, relembre os casamentos do craque.

O primeiro casamento do ex-jogador foi com Milene Domingues, em 1999. Na ocasião, Ronaldo celebrou a união com dois dias de festa no Rio de Janeiro . O primeiro dia teria sido reservado para a cerimônia e, de acordo com a Folha de São Paulo, custou cerca de R$ 10 mil para 70 convidados.

No segundo dia, ele organizou um churrasco para receber amigos ligados ao futebol. Na época, Milene já estava grávida de Ronald, então não usou véu e grinalda para a celebração. Os dois vestiram roupas feitas pelo estilista italiano Giorgio Armani, amigo de Ronaldo.

A segunda união oficial do ex-jogador foi a mais polêmica. Em 2005, ele se casou com a modelo Daniella Cicarelli em uma cerimônia que angariou cerca de R$ 1,5 milhão. A festa contou com 250 convidados e aconteceu no Castelo de Chantilly, na França.

O então casal proibiu que os convidados levassem celulares, e a festa contou com invasão de penetras e a expulsão da modelo Caroline Bittencourt. Duas semanas depois do casamento, Cicarelli afirmou no Domingão do Faustão: "Não tivemos lua de mel, a gente teve lua de melda". O casamento acabou três meses depois, após uma traição do jogador, de acordo com a modelo.

O terceiro casamento de Ronaldo foi o mais longo e mais discreto. Em 2007, ele conheceu Bia Antony e oficializou a união no mesmo ano. Eles ficaram juntos por cinco anos, mantendo a vida pessoal longe dos holofotes, e foram pais de Maria Sophia e Maria Alice.

Agora, o casamento de Ronaldo com Celina aconteceu em Ibiza, na Espanha, e somou um total de sete dias de festa. Os dois tiveram uma cerimônia apenas para os padrinhos e outra para os demais convidados, totalizando cerca de 300 convidados presentes.

O casamento aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, seguido de dias de festa. Entre os convidados estava um time de estrelas como Sabrina Sato, João Guilherme Silva, Marina Ruy Barbosa, Kaká e Patricia Abravanel.

Assim como no primeiro casamento do fenômeno, os noivos usaram roupas de Giorgio Armani, e os brincos usados por Celina custaram R$ 98 mil. Além disso, ela usou um vestido da frife Jacquemus na cerimônia voltada aos padrinhos.

VEJA FOTOS DO CASAMENTO DE RONALDO E CELINA LOCKS: