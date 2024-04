Rodriguinho avalia vida pós-BBB e prepara documentário: 'Novo ciclo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodriguinho comenta o lançamento de seu livro Fora da Caixa, um novo ciclo, e mudanças após o confinamento no BBB

Passar pelo BBB é uma experiência que certamente muda a vida de muitos que topam o desafio, e para Rodriguinho (45) não foi diferente. Após o lançamento de um novo álbum, o artista escreveu um livro sobre o confinamento e, agora lidando com o retorno à vida real, prepara também um documentário.

" Hoje posso afirmar que estou vivendo literalmente um novo ciclo pós-BBB ", começa o músico, em entrevista à CARAS Brasil. "Só quem vive pode trazer uma visão completa do que é estar no programa, então decidi compartilhar um pouco dessa minha experiência e também falar sobre o que venho vivendo, absorvendo e aprendendo."

Nesta terça-feira, 16, junto à final do reality, Rodriguinho anunciou a pré-venda de seu novo livro, Fora da Caixa, um novo ciclo. No trabalho, o cantor pretende se tornar mais próximo de seu público e contar as experiências únicas que teve durante os 51 dias que passou confinado.

O nome Fora da Caixa surgiu de uma música que já estava gravada antes mesmo de entrar no reality global. Inicialmente, ele não pretendia conectar o projeto ao BBB, porém, após ela tocar no programa, o público passou a pedir pela canção.

"Com certeza, após essa exposição no reality, as pessoas puderam ver um Rodriguinho fora da caixa mesmo, totalmente desconstruído e aprendendo com tudo que aconteceu quando saí da casa, diferente de tudo que já vivi na minha carreira."

Além do livro, Rodriguinho também irá lançar um documentário que foi gravado antes de saber que entraria no BBB. O filme irá tratar o álbum audiovisual Rodriguinho no Game, que foi gravado na quadra da NBA, em São Paulo, e ainda será divulgado. "São dois projetos inéditos que eu tenho prontos e que tenho certeza que vão curtir por que é muito fora da caixa também [risos]."

O livro Fora da Caixa, um novo ciclo tem previsão de lançamento para 8 de maio, porém, já tem a pré-venda aberta. Ele foi escrito em parceria com Carol Diaz, responsável também pela biografia do artista, lançada no ano de 2021. Ela conta que, desde que viu o músico no elenco do BBB 24, já esperava que pudessem fazer algo juntos novamente.

"Ele se entregou ao programa, foi ele mesmo, intenso, falando o que sente e pensa. Gosto disso nele", diz Carol. "O Rodriguinho tem uma personalidade autêntica e sincera. Trabalhar com pessoas nesse perfil, nos trás a segurança no que está sendo escrito. Temos um compromisso com o artista, mas também com o nosso público leitor."

