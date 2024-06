Rodrigo Mussi vive romance com ex-noiva de sertanejo. Saiba quem é!

Amor no ar!

Em viagem a Chapada dos Veadeiros, Rodrigo Mussi esteve na companhia de ex-noiva de sertanejo; saiba quem é a pretendente!

O romance está no ar para o ex-BBB Rodrigo Mussi! Segundo o Portal Leo Dias, o influenciador digital está vivendo um relacionamento com Juliete de Pieri, ex-noiva do sertanejo Hugo, dupla de Guilherme.

De acordo com o jornalista, Rodrigo e Juliete estiveram junto de amigos em uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ambos publicaram fotos no mesmo festival de música eletrônica que ocorreu na cidade, sem esconder que participaram do mesmo evento. Eles também se seguem mutuamente nas redes sociais.

Vale lembrar que Hugo, ex de Juliete, assumiu seu relacionamento com a cantora Maiara, dupla de Maraisa, nesta quinta-feira, 6. Ele confirmou o seu antigo noivado em abril e está se aventurando em um novo romance com a cantora.

Dupla de Guilherme, Hugo assume affair com Maiara

Agora é oficial! Em entrevista concedida ao portal LeoDias, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com Maiara, dupla de Maraisa. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro como um casal.

“Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo, pegando seus fãs de surpresa.

Na sequência, o famoso esclareceu que os dois pretendem preservar a amizade acima do romance. “(Somos) grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

As especulações sobre um possível relacionamento surgiram após diversas trocas de flertes do casal durante os shows. Além disso, Hugo e Maiara estiveram juntos no leilão do Instituto Neymar Jr, realizado segunda-feira, 3, deixando ainda mais clara a proximidade da dupla.