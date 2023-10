Rodrigo Hilbert embarca em aventura ao lado de agricultores em nova série: 'Histórias de vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rodrigo Hilbert refletiu sobre impacto no público com nova série

Rodrigo Hilbert (43) embarca em aventura com a nova série Cocoa Life: O futuro está em cada pedacinho, no Globoplay, que fala sobre a cadeia produtiva do cacau. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador refletiu sobre o impacto do programa no público e falou sobre estar ao lado de agricultores na produção: "Histórias de vida".

"A interação com as pessoas locais foi enriquecedora, pois pude aprender diretamente com os agricultores e suas famílias, entendendo suas realidades e contribuindo para dar voz às suas histórias", compartilhou Rodrigo Hilbert .

"Essas experiências e histórias compartilhadas foram fundamentais para a minha imersão na série, pois pude ouvir suas histórias de vida, sucessos e desafios enfrentados pelas famílias", acrescentou o apresentador sobre os encontros no programa .

Com um mergulho na produção do cacau por meio de estudos nos bastidores, Rodrigo Hilbert também comentou a experiência durante as gravações da série: "Foi uma grande aventura de cinco dias com mais de trinta pessoas juntas diariamente".

"Poder fazer parte de um projeto tão bonito e sensível, que mostra de perto a produção de uma matéria prima tão importante, foi inspirador e, sem dúvidas, diferente de outros trabalhos que já fiz", ponderou o apresentador.

Rodrigo Hilbert em Cocoa Life: O futuro está em cada pedacinho - Foto: Divulgação

