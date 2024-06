Roberto Justus nega pedido de Ana Paula Siebert no leilão de Neymar: ‘Manda ela’

No palco do leilão beneficente de Neymar Jr, Ana Paula Siebert se surpreende ao ter pedido de presente negado pelo marido, Roberto Justus

Na noite da última segunda-feira, 3, Roberto Justus e sua esposa, Ana Paula Siebert, participaram como apresentadores do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo. No entanto, a influenciadora digital teve uma surpresa ao ter seu pedido negado pelo marido durante o evento: uma viagem luxuosa.

Antes de subir ao palco para apresentar alguns dos lotes, Ana Paula já tinha revelado que estava de olho em um dos itens: “Você pode fazer um agrado, para o Dia dos Namorados para a esposa, né? Tem uma viagem maravilhosa nos lotes e eu tenho uma que eu estou de olho, né?”, ela pediu ao marido durante uma entrevista à Quem.

“Tem Maldivas, que é meu lugar favorito no mundo”, disse a influenciadora, que subiu ao palco para anunciar justamente a viagem de oito dias pelos Emirados Árabes Unidos e Ilhas Maldivas. Ao lado do marido, ela aproveitou para reforçar seu pedido: “Roberto, eu quero ir para Maldivas”, Ana Paula pediu enquanto tentava levantar lances.

“Se eu não tivesse ido juro que eu dava, mas eu já fui duas vezes”, o empresário se esquivou. Mesmo assim, a influenciadora continuou a pedir: “Mas eu vou, a Duda vai comigo, minha irmã vai”, ela apontou. Com bom humor, Roberto respondeu: “Sua irmã? Então manda ela dar um lance”, disparou enquanto a esposa dava risada.

Após a insistência da esposa, Justus decidiu dar um lance: “De novo? Gente eu levei cinco casamentos para entender que quem manda é a mulher. Os quatro primeiros eu tentei mandar, não deu certo. Agora é happy wife, happy life. Tem que ter consciência que elas que mandam. Vou dar cem mil reais, lá vou eu de novo”, explicou a decisão.

No entanto, Ana Paula e Justus perderam os lotes para outros convidados, que deram lances maiores: “Mas não fomos nós que ganhamos esse lote, infelizmente”, a influenciadora digital explicou na legenda da publicação, sem revelar quem são os sortudos que estão com uma viagem garantida e ainda ajudaram o instituto do jogador de futebol.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus participaram do leilão de Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se casaram em uma cerimônia luxuosa em 2015. Juntos, são pais da pequena Vicky, que recentemente completou quatro anos e recebeu uma festa luxuosa dos pais. Durante o evento, o empresário mencionou que além da caçula, ele tem outros quatro filhos de casamentos anteriores, somando um total de cinco herdeiros.

