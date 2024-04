Roberto Justus celebra aniversário de filha em jantar especial com ex-esposa

Pai de cinco filhos, Roberto Justus celebra aniversário de uma das herdeiras em reunião familiar ao lado de sua ex-esposa, Gisela Prochaska

Na noite da última segunda-feira, 15, Roberto Justus celebrou o aniversário de uma de suas filhas, Luiza Justus Prochaska em um jantar especial que contou com a presença de sua ex-esposa, Gisela Prochaska. Além de receber a mãe da jovem, o empresário também recebeu quatro de seus cinco herdeiros e sua mulher, Ana Paula Siebert.

Através das redes sociais, Gisela, que também é empresária e atua em uma rede de salão de beleza, abriu um álbum de fotos da celebração especial, que aconteceu em uma das mansões do ex-marido. Entre os registros, Luiza, que completou 30 anos, aparece posando ao lado da mesa do bolo e também com os irmãos e o marido, Stephan Panico.

Ricardo Justus, filho mais velho do empresário, e sua esposa, Fran Fischer Justus, marcaram presença no evento, assim como as caçulas Rafaella Justus e Vicky Justus, que prestigiaram a irmã. Fabiana Justus não pôde comparecer ao aniversário, pois está internada se recuperando de um transplante de medula óssea devido a um câncer.

Apesar de não estar presente na comemoração, Fabiana também enviou um recado para irmã, que comoveu os convidados: "Quase que meu novo aniversário foi junto com o seu!!!! Eu te amo mais do que consigo expressar com palavras!!!! Que seu ano seja mágico assim como você! E que a gente possa comemorar muito juntas quando tudo isso passar. Te amo, mana!!!!", celebrou.

Por fim, Luiza não só posou ao lado dos irmãos, mas também tirou fotos com os pais. Embora tenham ficado juntos por 8 anos, eles se separaram em 1998 e mantém uma ótima relação. Em seguida, a jovem apareceu ao lado de toda a família, incluindo sua madrasta, Ana Paula, que organizou o jantar e decorou a mesa para enteada.

Na legenda, a mãe de Luiza exaltou a união familiar: “Celebrar sempre! Feliz aniversário minha menina”, disse Gisela, que ganhou um recado de Ana Paula: “Amei! Estava com saudades”, a esposa de Justus escreveu nos comentários. A família também ganhou muitos elogios pela união e beleza entre os seguidores; confira os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisela Prochaska (@giselaprochaska)

Quem são as mães dos 5 filhos de Roberto Justus?

O empresário e apresentador Roberto Justus tem uma família grande! Ele é pai de cinco filhos: Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella e Vicky. E ele já teve outras três esposas além de Gisela Prochaska e Ana Paula Siebert . Que tal saber mais sobre a família dele? Clique aqui e conheça as mães dos cinco filhos do empresário.