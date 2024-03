Roberta Miranda relembra dificuldades no início da carreira: ‘Ganhava 600 reais por mês’

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, a cantora Roberta Miranda revela fatos inéditos sobre o início da carreira nos anos 1980, marcado por muitos desafios e superações

O jornalista e apresentador Beetto Saad bateu um papo exclusivo com a cantora e compositora Roberta Miranda (67) a pedido da CARAS Brasil. Eles relembraram o início da carreira da artista nos anos 1980, que se apresentava em bares históricos da boemia de São Paulo, onde se reuniam grandes nomes da música brasileira como Roberto Carlos (82) e Cauby Peixoto (1931/2016); além de sua história de superação. "Ganhava 600 reais por mês", confessa.

"Era uma época que não tinha condição de ter o dinheiro para o almoço, para o jantar, então foi uma forma que Deus me mostrou de andar por esses bares, ganhar um pouquinho, o equivalente, vamos dizer, a 600 reais por mês. Mas qual era o meu grande negócio? Além de cantar, era o jantar, porque a gente não tinha aquelas condições todas", conta.

"Uma coisa que acho que pouca gente sabe é que quando terminava de cantar nos bares, às 6h, 7h, eu descia a Rua da Consolação, a pé, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E do lado esquerdo da igreja hoje, da Consolação, tinha um restaurante. Nesse restaurante, eu tinha dinheiro apenas para pagar banana split. Eu comia aquela banana split, 7 ou 8 reais, sei lá, e ia dormir. Acordava, seguia para o Beco (bar e restaurante) ou Jogral (bar que entre meados da década de 1960 e início da de 1970 foi o mais importante reduto musical paulista), jantava e cantava. E assim foi sucessivamente durante 14 anos", emenda a cantora.

Após a fase da noite, Roberta explodiu com o sertanejo. "Quando eu cantava na noite, já cantava Cascatinha, Índia, Meu Primeiro Amor, e quando cantava essas canções, aquilo me batia fundo, me arrepiava e emocionava mais ainda. Quando você trabalha na noite, tem que saber samba, rock, música em inglês que está fazendo sucesso... Fez sucesso hoje, a gente tem que levar para esse pessoal. Daí nasceu a paixão pela música sertaneja. Depois que eu tive a oportunidade, após 14 anos de promessas, entrei para esse mundo. Quem me deu essa oportunidade, infelizmente foi um cara que morreu, que se chamava Pula Pula, que era o cenotécnico do Beco, era o cara que abria as curtinas. Não somente ele me deu essa oportunidade, como também me deu bastante dignidade", fala.

Roberta Miranda seguiu: "Vou contar uma história do Pula Pula que eu não me lembrava, mas agora fluiu. Um dia, ele assistiu ao filme Nasce uma Estrela, aí ele olhou para mim, ele me amava tanto, e disse: 'Filha, um dia, você vai ser uma estrela'. E no Beco, tinha ali escrito, em neon, Rosimary, que na época era a grande estrela do Beco, e o nome da Fafá de Belém, grande estrela também, que trabalhava no Beco. E meu nome estava ali, muito pequenininho. Todos os dias, eu passava por ali para ver o meu nome em neon, isso me emociona, pequeno. Mas, um dia, eu passei e ele não estava mais. Retiraram o meu nome, aí falei: cara, um dia, irei ler o meu nome em letras garrafais, escrito Roberta Miranda bem grande. Porque eles tinham arrancado e isso me emocionou muito. Mas a gente está aí, graças a Deus, nessa superação de mais de 40 anos, quase 50 anos. Cinquenta anos de carreira, mas como eu quis computar desde que gravei o meu disco, em 1986, a gente tem trinta e poucos anos de carreira, 39".

TRAJETÓRIA MUSICAl

Roberta Miranda ficou conhecida pelo público em 1985, quando Jair Rodrigues gravou sua composição Sua Majestade, o Sabiá, que vendeu milhares de cópias. Lançou seu primeiro trabalho em 1986, que trazia as canções São Tantas Graças e Na Hora H. A maioria das músicas foi escrita por Roberta Miranda, incluindo os sucessos do álbum São Tantas Graças. Na Continental, gravou nove discos. Depois passou para a gravadora Polygram.

O repertório é basicamente de canções românticas voltadas para o mercado sertanejo e brega, que se tornou um fenômeno nacional na década de 1990. Além de muitas composições próprias, a artista inclui canções que vão desde Roberto Carlos até músicas de forró. Algumas de grande sucesso, como Meu Dengo, Mistério, Dia D, Outra Vez, Sol da Minha Vida, São Tantas Coisas e Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo. Ao longo de sua trajetória musical, gravou mais de 25 discos de sucesso.