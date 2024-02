Rivais no BBB 18, Patrícia Leitte abre o jogo sobre relação com Gleici Damasceno

Eliminada do BBB 18 após embate com Gleici Damasceno, Patrícia Leitte revela como seria encontro com a campeã da edição. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta se guarda mágoa da atriz

Patrícia Leitte (37) virou a página sobre as polêmicas que aconteceram no BBB 18. Após 6 anos da sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora digital está casada e tenta engravidar novamente. No entanto, em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra o embate que teve com Gleici Damasceno no reality show e revela como anda a relação com a campeã da edição.

"A gente já se encontrou. Eu não tenho nada contra a Gleici, acredito que ela não tem nada contra mim, a gente tinha uma relação boa na casa, apesar de ter existido aquele Paredão, aquela coisa toda, aquele embate que aconteceu, mas eu acho que hoje não tem nada a ver", afirma.

Patrícia revela que não tentaria evitar a atriz em caso de um encontro inesperado. Apesar das brigas que agitaram o país, as duas já acertaram as contas fora do programa e passaram uma borracha nos acontecimentos do confinamento.

"Se a encontrar em algum lugar eu vou cumprimentá-la e acredito que ela fará a mesma coisa. Só desejo muita luz, muito sucesso, muita paz pra ela. Que ela consiga realizar todos os sonhos. A gente vive em eterna luta e de batalha aqui fora, de correr atrás. Que Deus dê o melhor pra ela sempre", diz.

ELIMINAÇÃO DE PATRÍCIA LEITTE DO BBB 18

A influenciadora digital foi eliminada do reality show em um Paredão triplo contra os aliados Caruso e Diego. A cearense recebeu nada menos que 94,26% dos votos, o maior índice em uma berlinda tripla na história do programa. O recorde só foi quebrado três anos depois, após Karol Conká ter recebido 99,17%.

Em sua edição, Patrícia era considerada a vilã ao lado dos aliados que enfrentou no Paredão histórico. Sua eliminação foi comemorada por Gleici, então favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao se dirigir à porta da casa, a ex-BBB disparou uma frase para a então rival que viralizou nas redes sociais.

“Quem cava uma cova para o irmão, cai nela”, mas se confundiu com as palavras e resolveu mandar um recado final mais básico. “Meu sonho foi destruído mas eu tenho muito mais lá fora. Estou saindo em paz, do mesmo jeito que eu entrei", disse.