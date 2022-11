Rihanna aparece deformada em anúncio e vira piada na web

Imagem da cantora Rihanna foi colocada em prédio mas rosto ficou desproporcional

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 12h50

A cantora Rihanna deu o que falar na web após uma propaganda não sair do jeito esperado. Isso porque o rosto da cantora saiu deformado na peça publicitária.

Em uma filmagem refletida em um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes, o rosto de Rihanna se mexe e a cantora fala, no entanto, seus traços estão totalmente desproporcionais, com a testa muito maior que o normal.

A propaganda em questão seria da marca Fenty, de cosméticos. No entanto, não deu muito certo e o conteúdo acabou virando comédia.

Os internautas, claro, não deixaram passar e fizeram diversos memes com personagens de desenhos, filmes e até comparando o rosto da cantora com o da ex-deputada condenada pela morte do marido, Flordelis.

Confira a ação publicitária de Rihanna: