Rico Melquiades tranquiliza os fãs após parar no hospital: "Susto grande"

O influenciador Rico Melquiades falou sobre seu quadro de saúde após realizar alguns exames, e também falou sobre a polêmica envolvendo seu namorado

Rico Melquiades, de 30 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para revelar para os seus mais de 7 milhões de seguidores que passou por um grande susto nesta última quinta-feira, 5.

O influenciador, que venceu o reality 'A Fazenda 13', da Record TV, contou que foi às pressas para o hospital após seu rosto começar a paralisar. Ele revelou que chegou a fazer exames para verificar se teve um início de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"Gente, eu ontem tive um susto muito grande, um lado do meu rosto começou a paralisar. Corri para o hospital e fiz os exames para ver se tinha início de AVC, mas foi descartada essa possibilidade", escreveu ele, que em seguida explicou o diagnóstico. "Acarretou um pico de estresse muito grande, mas hoje graças a Deus estou melhor", tranquilizou.

Depois, Rico gravou alguns vídeos para dar mais detalhes sobre o ocorrido. "Fiquei sem sentir essa parte [superior] da boca, parte do nariz e meu olho estava pesando. Corri para a emergência e fiz uma tomografia para ver tinha princípio de AVC e graças a Deus não foi. Foi por conta de um estresse muito grande", explicou ele.

O influencer contou que ainda não se recuperou completamente. "Não é que não estou sentindo [meu lábio], é como se eu tivesse tomado uma anestesia e está dormente. Não está 100% dormente, mas eu não sinto muito... O rosto eu consigo sentir, mas essa região [nariz e lábio] e o olho tá uma coisa pesada", revelou.

Polêmica envolvendo o namorado

Ainda nos vídeos, Rico aproveitou para esclarecer uma polêmica envolvendo seu namorado. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou uma notícia revelando que o Matheus Freire enviou nudes para o influenciador Mateuz Ortega, e ele desmentiu.

"Saiu na internet que o Matheus, meu namorado, estava mandando nudes para um cara. Acho que todo mundo que namora, que é casado, que é noivo, conhece as partes íntimas do seu parceiro. Conheço bem o negócio do meu namorado. Tive acesso a esses nudes e não é do Matheus, não é do meu namorado. Esse rapaz que supostamente recebeu esses nudes, entrou em contado comigo e eu pedi para ele me mandar, ele não mandou...", contou.

Rico, então, afirmou que Ortega quer apenas aparecer na mídia, e ressaltou que o que aconteceu com sua saúde não tem relação com esse episódio. "Eu e o Matheus estamos juntos, não paramos de nos seguir em nenhum momento, não arquivamos nenhuma foto, isso não existiu. O que aconteceu comigo ontem a respeito do meu rosto não tem nada a ver com meu relacionamento, pois estamos bem, de verdade", completou.