Richarlison assume namoro com estudante de direito: ‘Homem de uma mulher só’

Jogador de futebol Richarlison revela que está apaixonado através de vídeo inusitado em suas redes sociais; saiba quem é a sortuda

Nesta terça-feira, 02, o jogador de futebol Richarlison decidiu assumir publicamente o seu namoro com a influenciadora digital e estudante de direito, Amanda Araújo. Mas o craque da Seleção Brasileira escolheu um jeito inusitado para revelar o relacionamento. É que ele publicou um vídeo humorístico para deixar claro que está apaixonado.

Por meio de seu perfil no TikTok, Richarlison, que conquistou o coração de muitas brasileiras na última Copa do Mundo, deixou claro que já encontrou sua pretendente e está comprometido. O atleta compartilhou uma vídeo em que uma galinha aparece botando um ovo, que se transforma em uma foto com sua namorada.

Para complementar a sequência inusitada, o jogador elegeu a música ‘Ela é meu amor’, de Biguinho Sensação: "Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com meu xodó”, diz o trecho escolhido para a revelação diferentona. Na legenda, ele marcou o perfil da ruiva na rede social, que conta com meio milhão de seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, Richarlison também mostrou que estava apaixonado ao compartilhar uma captura de tela de uma ligação por vídeo com sua amada, que mora no Brasil e está estudando para se tornar advogada em uma faculdade tradicional de São Paulo. Já o craque mora no exterior para defender o time inglês, Tottenham.

Em julho deste ano, o jogador de futebol já tinha levantado suspeitas de que estaria vivendo um affair com Amanda Araújo. A influenciadora digital foi vista junto ao jogador durante as férias do craque pelo Ceará. Durante a viagem juntos, o casal foi flagrado em uma boia pronta para descer de um brinquedo de um parque aquático.

Além dos dois, a viagem contava com a presença de outros amigos. Desde então, a interação dos pombinhos aumentou nas redes sociais. Os internautas logo perceberam as trocas de likes e mensagens carinhosas, mas foi só na virada do ano que o craque deixou claro que se tornou ‘um homem de uma mulher só’.

Quem é Amanda Araújo?

Amanda Daibert Gondo Araújo é uma modelo e influenciadora digital de 20 anos de idade, que mora na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Com quase 73 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram, geralmente mantém uma rotina de criação de conteúdo com fotos de biquínis e viagens pelo Brasil; saiba tudo sobre a ruiva que ganhou o coração de Richarlison.