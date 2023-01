Reunião de atores e celebração: Relembre as melhores selfies do Globo de Ouro

Globo de Ouro já proporcionou encontros incríveis entre celebridades rendendo selfies e vídeos incríveis

O Globo de Ouro é conhecido como uma das premiações mais importantes do mundo quando o assunto é entretenimento. Repleto de celebridades da música, televisão e cinema, a cerimônia sempre acaba proporcionando encontros inusitados, que rendem selfies e vídeos incríveis para seus fãs .

Nas redes sociais, por exemplo, os internautas ficam ligadinhos em suas estrelas favoritas, para não perder nenhum momento espetacular da passagem deles pela festa, que esse ano acontece na noite desta terça-feira, 10, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Confira a lista de selfies e encontros icônicos que aconteceram nos corredores Globo de Ouro e quebraram a internet:

Elenco de Orange Is the New Black

Enquanto a série estava no auge do sucesso na Netflix, as atrizes Laura Prepon, Taylor Schilling, Natasha Lyonne e Uzo Aduba deixaram os corações dos fãs quentinhos com um registro carinhoso delas nos bastidores da premiação.

Lady Gaga e Mark Ronson em festa

Durante a edição de 2019, a cantora Lady Gaga fez uma selfie de celebração ao lado de Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt. Na época, a artista foi o destaque da noite ao ganhar o prêmio de Melhor Canção Original, pela música Shallow, do filme Nasce Uma Estrela.

Lupita tietou Eddie Redmayne

Em 2015, a atriz Lupita Nyong'o se encontrou com o ator Eddie Redmayne e fez questão de parabenizá-lo por sua vitória pelo filme A Teoria de Tudo, onde ele interpreta o cientista Stephen Hawking.

Tina Fey e Amy Poehler

Antes de fazerem história na premiação de 2013, as amigas, que foram consideradas uma das melhores duplas de apresentadores da história do evento , registraram a passagem pelo tapete vermelho. Exibindo looks poderosos, elas surgiram sorridentes.

Jane Fonda na pandemia

Durante o evento de 2021, que aconteceu ainda durante a pandemia do COVID-19, a atriz Jane Fonda compartilhou com os fãs como estava sendo os bastidores da cerimônia. Usando um protetor facial transparente, ela ostentou um visual glamouroso.

Elton John e Taron Egerton

Em 2020, o cantor Elton John acabou roubando a cena e se tornando uma das estrelas do Globo de Ouro. Isso porque naquele ano o evento premiou o filme Rocketman, protagonizado por Taron Egerton. A produção retratava a vida do artista britânico, que aproveitou a festa para tirar uma selfie com Egerton.