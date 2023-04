Representantes de Reese Witherspoon e Tom Brady falam sobre boatos de affair

Rumores de que os dois estariam em um relacionamento começaram após o divórcio de Reese Witherspoon com Jim Toth, meses depois de Tom e Gisele Bündchen

Alguns boatos começaram a circular pela internet de que a atriz Reese Witherspoon (47) e o ex-jogador de futebol americano Tom Brady (45) estariam vivendo um romance! Tudo começou depois do divórcio da artista com Jim Toth, poucos meses depois da separação do astro da NFL da top model brasileira, Gisele Bündchen.

Nesta quarta-feira, 5, os representantes dos dois revelaram à revista norte-americana People, que os rumores de um possível affair são, na verdade, falsos. De acordo com um fonte, Reese e Tom na realidade nem se conhecem.

Tom Brady e Gisele Bündchen assinaram os papéis do divórcio depois de 13 anos de casamento, mesmo que o jogador tenha tentado muito voltar. Enquanto Reese Witherspoon e Jim Toth, anunciaram a separação no mês passado, sendo que o pedido de divórcio oficial foi feito dia 30 de março. Os dois ficaram juntos por 12 anos.

Após desistir de reconquistar Gisele, Tom Brady quer fugir de romance com famosas e procura ‘mulher normal’

De acordo com o Radar Online, Tom Brady quer se relacionar com uma ‘mulher normal’, ou seja, alguém que esteja fora dos holofotes. O astro quer dar uma sossegada. "Ele está procurando uma garota normal com quem ele possa se estabelecer", diz a fonte. O insider aponta que o ex-astro do futebol americano sabe que tem muitas mulheres famosas “fazendo fila para uma chance de se juntar ao seu time, mas ele está sendo cauteloso”. Segundo o contato do site, o ex-marido de Gisele cansou de ser afetado por ela e “acha que agora é a vez dele”. Inclusive, o informante cita até a foto publicada recentemente por Brady, em que aparece sem camisa se divertindo na praia: “Você pode considerar isso um anúncio pessoal. Ele quer que as mulheres lá fora saibam que ele ainda é uma aposta quente.”