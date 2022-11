Repórter argentina é assaltada ao vivo durante cobertura da Copa do Mundo no Catar e se choca com polícia do país

Repórter Dominique Metzger estava ao vivo no Catar quando foi assaltada e se surpreende com reação da polícia

Dominique Metzger, repórter argentina que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo para os argentinos, foi assaltada durante uma aparição ao vivo. Impactada com o crime, o que mais chocou a jornalista foi o modo como a polícia local agiu sobre a ocorrência.

Enquanto participava de uma transmissão ao vivo do canal TN na última sexta-feira, 18, em Doha, no Catar, a repórter e sua equipe não perceberam o furto. Ela perdeu sua carteira, cartões e dinheiro que levava consigo. “Não percebi quando fui assaltada. Estávamos dançando com algumas pessoas e mexendo no celular. Talvez tenha sido lá”, disse ela, que só percebeu que havia sido furtada depois de procurar sua carteira para comprar uma água.

Mas, o que mais chamou a atenção da jornalista foi a forma como a polícia local lidou com o crime. As autoridades perguntaram para Dominique qual pena ela queria que fosse dada ao ladrão, caso ele fosse capturado.

"Na delegacia de polícia me mandaram fazer queixa, porque asseguram que está tudo sob vigilância e que vão encontrar a carteira. Teve um momento em que me pediram para escrever meu depoimento, e aí veio a parte mais complexa, porque me perguntaram: 'O que quer que a Justiça faça? Porque vamos encontrá-lo, há câmeras de alta definição em todos os lugares”, contou, durante uma transmissão que ocorreu no domingo, 20.

Ela ainda acrescentou que na hora pensou ter entendido errado a pergunta do policial. “Mas não! Ficaram me perguntando que pena que eu queria para o ladrão. Perguntaram para mim!”, contou ela, chocada. Entre as opções que foram dadas para a repórter, estavam cinco anos de prisão, julgamento ou deportação, caso seja um estrangeiro, ou exílio, caso seja cidadão do Catar.

Veja o momento em que a repórter conta como as autoridades locais lidam com seu assalto (em espanhol):