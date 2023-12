Renato Cariani: quem é o influenciador alvo de operação da Polícia Federal

Renato Cariani é alvo de operação da Polícia Federal que investiga envolvimento de uma de suas empresas com o tráfico; ele é seguido por milhões de seguidores

Com milhões de seguidores nas redes sociais, o influenciador fitness Renato Cariani foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira, 12. A notícia pegou os fãs do rapaz de surpresa, já que ele é sucesso em várias plataformas.

Segundo informações do g1, a operação contra o tráfico de drogas investiga o desvio de um produto químico usado na produção de crack. De acordo com as investigações, uma das empresas envolvidas no caso tem o influenciador como um dos sócios.

Quem é Renato Cariani?

Renato Cariani é considerado um dos maiores influenciadores do segmento fitness. Só no Instagram, ele é acompanhado por mais de 7,3 milhões de seguidores. No Youtube, os números também são enormes: ele é acompanhado por 6,3 milhões de inscritos. O influenciador também produz para o Tik Tok, onde é seguido por mais de 1 milhão de pessoas.

Quem acompanha o perfil do "fortão" nas redes sociais já notou que ele é muito festejado entre famosos. Dono de cursos de nutrição e de investimentos financeiros, ele é seguido por apresentadores de TV, cantores, modelos e também por outros influenciadores.

Na época das eleições, ele perdeu 25 mil seguidores de uma vez ao fazer uma live com o então candidato Jair Bolsonaro. Na época, ele desabafou. "Será que as pessoas acham se eu fico aborrecido por perder seguidores? Claro que eu fico. Eu fico acima de tudo por quê? Porque eu amo meus seguidores e eu entendo que de alguma forma eu magoei essas pessoas e eu não quero entrar na vida das pessoas através da minha rede social para magoar", disse.

Até o momento, Renato Cariani não se pronunciou sobre as investigações. Ele é alvo da operação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Cariani (@renato_cariani)