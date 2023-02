Renata Vasconcellos se despede de Glória Maria com relato emocionante

Renata Vasconcellos deu adeus a Gloria Maria com uma homenagem nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 2, morreu o ícone da televisão nacional, Gloria Maria. Impactados com a notícia, diversos colegas de profissão da jornalista da Globo prestaram homenagens, como fez Renata Vasconcellos (50) em suas redes sociais. A apresentadora do ‘Jornal Nacional’ escreveu um relato emocionante sobre uma conversa que teve com Gloria e rasgou elogios para a amiga.

Em versos, Renata iniciou o texto como se fosse uma poesia: “A Gloria tinha a força estampada no corpo. Nos olhos de faísca. No sorriso de gato do país das maravilhas. Na consciência de cada gesto e trejeito. Ela não se continha no seu tempo. Ele não bastava na Glória. E é por isso que ela foi sempre além dele.”, escreveu ao lado de uma foto da jornalista sorrindo.

Ainda no texto, Renata relatou uma de suas conversas, em que fez uma pergunta que a maioria dos admiradores de Gloria tem curiosidade: “Uma vez eu perguntei a ela o que aprendeu em tantas viagens pelo mundo. Ela disse que depois de tantas andanças, percebeu que todo lugar no fundo é igual. Por causa das gentes. Que têm sonhos, que têm medos, que têm desejos de gentes. E no fim, descobrimos que o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Dentro de nós. Se conhecendo.”, emocionou.

A apresentadora do Jornal Nacional lembrou ainda do pioneirismo de Gloria na profissão: “Reivindicando na frente. Lutando por igualdade, antes de nós. Sendo original e livre, antes de nós. Abriu caminhos”, e finalizou a publicação se despedindo: "Você está voltando pra casa, Glória. Depois de uma jornada linda. Descansa em paz.”, desejou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Morte de Gloria Maria

Gloria Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro, filha de um alfaiate e de uma dona de casa. Estudou em colégios públicos durante toda a vida e se destacou, falando várias línguas. Estreou na Globo em 1971 e foi pioneira em marcos históricos do jornalismo brasileiro. A jornalista morreu nesta quinta-feira, (2) e deixou duas filhas, Maria (15) e Laura (14), após lutar bravamente contra o câncer.