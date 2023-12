Renata Lo Prete faz rara aparição com seu marido em noite de show

Apresentadora do Jornal da Globo, a jornalista Renata Lo Prete surge com o marido, Melchiades Filho, em noite de diversão no Rio de Janeiro

A jornalista Renata Lo Prete, que apresenta o Jornal da Globo, aproveitou a noite de domingo, 17, para curtir o show do cantor Paul McCartney no Rio de Janeiro em ótima companhia. Ela curtiu a noitada com seu marido, o jornalista Melchiades Filho. Inclusive, os dois fizeram uma rara aparição juntos nas redes sociais em vídeo e foto do momento de diversão.

Nas redes sociais, Renata exibiu imagens com Melchiades enquanto se divertiam com os amigos ao som do cantor britânico. "Viemos de longe, Melchiades Filho e eu, pra declarar amor ao Paul, e ele retribuiu com uma noite inesquecível. Vídeo cortesia da @appaaraujo, pois Bom Dia e Boa Noite se encontraram por acaso no meio da pista, e foi a coisa mais linda", disse ela na legenda do post.

Vale lembrar que Renata e Melchiades são casados desde 1992 e se conheceram no trabalho em um jornal de São Paulo. Os dois são pais de Joaquim, que nasceu em 1997, e de Antonia, que nasceu em 2003.

Conheça os filhos de Renata Lo Prete:

A jornalista Renata Lo Prete foi surpreendida com depoimentos dos seus dois filhos, Joaquim e Antonia, no programa Domingão com Huck, da Globo. Ela foi jurada da Dança dos Famosos e ouviu os depoimentos dos herdeiros em uma homenagem na gravação da atração.

Nos vídeos, os dois falaram sobre o que mais admiram na mãe em uma raríssima aparição na TV, já que a mãe deles é muito discreta com a vida pessoal e quase não aparece com os filhos. “Me perguntaram como é você no dia a dia e eu não consigo não destacar a disciplina para tudo, para o sono, a alimentação, a ginástica, o trabalho, o que é importante para você se manter firme para seguir batalhando o seu espaço, fazendo o que te faz feliz, que é escutar, apurar, explicar, tudo que faz parte do ritual do bom jornalismo. Não teve como ter crescido como exemplo dela e de alguma forma não ter sido muito incentivado na minha vida profissional para buscar algo que faça sentido e que me realize de uma forma parecida com o que o jornalismo faz com a Renata”, disse Joaquim.

Logo depois, Antonia também falou sobre uma característica da personalidade da mãe. “O que eu julgo talvez ser a sua melhor qualidade, que é a sua capacidade de escuta. E dela não só saem boas entrevistas como saem principalmente excelentes conversas. E hoje morando fora, fazendo faculdade aqui, justamente trocando ideia pelas vídeocall no zap que a gente se mantém juntas, meia-noite se for preciso, e conectadas. A gente fala desde reeleição na Turquia ao novo álbum da Beyoncé. O dia é curto, mas o amor é grande”, declarou.

No estúdio do Domingão, Renata ficou comovida com a homenagem dos filhos e disse poucas palavras. “Agora eu perdi a fala. Foram os amores da minha vida. Eu aprendo um monte com eles. Joaquim, antonia, tudo vale a pena por causa de vocês”, afirmou.