Renata Lo Prete deixa de ser apresentadora de podcast da Globo

Jornalista Renata Lo Prete deixa o comando do ‘O Assunto’ para que Natuza Nery assuma

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 21h47

A partir do dia 21 de novembro, o podcast “O Assunto”, da Globo, terá uma nova apresentadora! Depois de três anos no comando do programa diário, a jornalista Renata Lo Prete (58) deixará o cargo no dia 11 de novembro. Depois dela, Natuza Nery (45) assumirá o podcast.

"O jornalismo e o jornalista precisam se reinventar o tempo todo. Por isso digo que foi um privilégio ter participado da concepção e apresentado um produto pioneiro, que nasceu da inquietação de empresas distintas do Grupo Globo e ajudou a fazer dele referência também em podcasts. Saio com sentimento de missão cumprida”, conta Renata, que irá continuar sua função de âncora do Jornal da Globo.

“Renata só me deu coisas boas nesta vida. E isso não é exagero. Recebo O Assunto, um projeto consagrado e lindo, com muita alegria”, celebrou Natuza Nery, que é colunista do G1 e comentarista da GloboNews e da CBN.

Natuza também esteve no comando da Central das Eleições da GloboNews, durante o período eleitoral. Com esse programa, o canal foi líder da TV por assinatura durante os dias de votação do primeiro e segundo turno.

William Bonner elogia Renata Lo Prete na apuração do segundo turno

O jornalista William Bonner aproveitou para mostrar toda sua admiração por Renata Lo Prete durante a apuração de votos do segundo turno das eleições de 2022, no domingo, 30 de outubro.

“A memória da Renata Lo Prete não é humilhante, é emocionante. Não sou só eu, Renata. Sempre que a gente termina esse trabalho de eleição, todo mundo fica dizendo no dia seguinte: 'ela fica lendo aquelas coisas?'. Não, ela não fica lendo”, disse William Bonner.

Então, Renata ficou sem graça com o elogio dele e contou uma curiosidade. “Que nada. Tem coisas que eu já não me lembro mais. Outro dia eu me lembrei que o meu primeiro freelancer no jornalismo foi trabalhando na apuração da eleição de 1982, eu não me lembrava disso”, respondeu Renata.