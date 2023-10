Relembre o motivo do lançamento do livro de Britney Spears ter sido adiado

The Woman In Me, livro de memórias de Britney Spears, teve o seu lançamento adiado em julho de 2023; relembre o motivo!

O livro de memórias de Britney Spears, The Woman In Me, está a cada dia mais próximo de ser lançado! Com estreia marcada para 24 de outubro, a obra revisitará a vida e carreira da cantora, passando por momentos cruciais de sua vida, incluindo antigos relacionamentos, problemas com a saúde mental e a tutela de seu pai.

Porém, o livro havia sido marcado para lançar em julho deste ano, mas foi adiado para outubro após alguns problemas nos bastidores. Isso porque, segundo o jornal norte-americano The Sun, a artista teve que adiar o lançamento por quatro meses devido a ameaças de processos feitas por seus ex-namorados. Entre eles estão o cantor Justin Timberlake, com quem teve um relacionamento entre 1999 e 2002, e o ator Colin Farrell, que se envolveu com a cantora brevemente em 2003.

Em julho, o veículo afirmou que os advogados dos dois artistas exigiram acesso antecipado a autobiografia da cantora. Em seguida, eles pediram para remover as partes mais comprometedores da obra, atrasando o seu lançamento.

“Os advogados exigiram ver o livro com antecedência e foram inflexíveis para que algumas das revelações fossem removidas. Ainda existem muitas histórias chocantes, mas Justin e Colin estão cientes do que poderia ser dito sobre eles”, contou fonte entrevistada pelo The Sun.

Vale lembrar que nesta terça-feira, 17, a revista People revelou detalhes exclusivos do livro de memórias de Spears. Segundo a matéria repercutida, a cantora engravidou de Justin Timberlake durante a época de seu relacionamento, que aconteceu há cerca de 20 anos, mas eles optaram por abortar o bebê.

No livro, ela disse: “Justin, definitivamente, não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens”. Em seguida, ela contou que o cantor sugeriu que ela tirasse o bebê e ela aceitou. Por enquanto, Timberlake não se pronunciou sobre a revelação feita pela ex-namorada.