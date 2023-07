Livro de Britney Spears foi adiado por seus ex-namorados. Saiba o motivo!

A cantora Britney Spears teve que adiar a sua autobiografia após ameaças de processos; descubra a história completa!

Em julho de 2023, a cantora Britney Spears anunciou o lançamento de sua autobiografia, The Woman In Me, para o último trimestre do ano. O livro será a primeira vez que a artista contará a sua história de vida pela própria perspectiva, incluindo a sua libertação da tutela do pai, que durou 13 anos.

Contudo, parece que a Princesa do Pop somente não lançou o livro mais cedo por ter que enfrentar muitos obstáculos em seu caminho. Segundo o jornal norte-americano The Sun, Britney teve que adiar o anúncio da sua biografia por quatro meses devido a ameaças de processos feitas por seus ex-namorados, o cantor Justin Timberlake e o ator Colin Farrell.

A matéria repercutida pelo jornal conta que os advogados dos dois artistas exigiram acesso antecipado a autobiografia da cantora. Em seguida, eles pediram para remover as partes mais comprometedores da obra, atrasando o seu lançamento.

“Os advogados exigiram ver o livro com antecedência e foram inflexíveis para que algumas das revelações fossem removidas. Ainda existem muitas histórias chocantes, mas Justin e Colin estão cientes do que poderia ser dito sobre eles”, contou fonte entrevistada pelo The Sun.

Britney Spears namorou Justin Timberlake entre 1999 e 2002. Já Colin Farrel se envolveu com a cantora brevemente em 2003, sendo que seu relacionamento foi breve e turbulento.

O livro de memórias de Britney

O livro The Woman In Me, de Britney Spears, contará com memórias da cantora pop e chegará às livrarias em 24 de outubro de 2023. Segundo a revista People, a Princesa do Pop irá contar pela primeira vez sua história de força e resiliência.

"A história de Britney em um tribunal abalou o mundo, mudou as leis e mostrou a força inspiradora e a bravura que ela tem", disse Jennifer Bergstrom, vice-presidente sênior e editora da Gallery Books à publicação.

"Não tenho dúvida de que suas memórias terão um impacto semelhante - e será o evento editorial do ano. Não poderíamos estar mais orgulhosos de ajudá-la a compartilhar sua história finalmente". Conforme o press release da editora, The Woman in Me é "uma história corajosa e comovente sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança".

A autobiografia marca mais uma etapa importante da vida de Britney, que, em 2021, conseguiu que sua conservadoria chegasse ao fim. "Eu só quero a minha vida de volta", disse na época. Ela ficou sob tutela de seu pai durante 13 anos. O motivo disso foi por conta de suas internações. Depois de todos os problemas, sua carreira musical e vida pessoal começaram a ser administradas por Jamie Spears, a quem a cantora se referiu como alguém que queria “encher os próprios bolsos”.