Relembre o casamento e os dois filhos do ex-casal Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Após anunciarem separação, relembre o casamento e os dois herdeiros da cantora Wanessa Camargo e do empresário Marcus Buaiz

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 15h52

Na tarde desta segunda-feira, 2, a cantora Wanessa Camargo (39) e o empresário Marcus Buaiz (42) pegaram muita gente de surpresa ao anunciarem o fim do casamento dos dois.

Nas redes sociais de ambos, os famosos divulgaram um comunicado oficial no qual confirmaram o término do relacionamento de 17 anos.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", dizia o texto postado na web.

Casamento luxuoso!

Wanessa e Marcus se casaram no ano de 2007 em uma luxuosa cerimônia que aconteceu em São Paulo. Com os cabelos curtinhos e um vestido branco justíssimo e tomara que caia, a artista pop esbanjou elegância durante a celebração que foi recordada por ela há 2 anos, em uma postagem especial no Instagram. "Dia mágico com ele!", postou a famosa na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Dois filhos

Da união de quase duas décadas, o ex-casal teve dois filhos juntos: José Marcus, de 9 anos de idade, e o João Francisco, de 8. Nas redes sociais de Wanessa e Marcus, os herdeiros costumam aparecer em diversos momentos descontraídos em família, festas de aniversário, lazer e viagens ao redor do mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)