Relembre encontro de Luva de Pedreiro e Cristiano Ronaldo; influenciador homenageou atleta

Luva de Pedreiro afirmou que seu filho terá nome de Cristiano Ronaldo como homenagem

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, surpreendeu os fãs ao anunciar neste domingo, 3, que seu filho com Távila Gomes deve se chamar Cristiano Ronaldo Jr. em homenagem ao craque português Cristiano Ronaldo. Os dois se conheceram em julho deste ano.

Luva de Pedreiro compartilhou o momento em que conheceu seu ídolo nas redes sociais. O encontro, realizado em um hotel em 18 de julho, gerou risadas e muita emoção entre os dois. O influenciador chegou a se ajoelhar para exaltar o atleta.

"Sim! Receba! Graças a Deus! Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Valeu, pai", disse ele, antes de abraçar o atacante do time Al-Nassr. "Eu sou o cara mais feliz do mundo agora", completou o influenciador ao ser perguntado sobre o encontro.

Na legenda, Luva de Pedreiro relembrou o início da carreira, antes de viralizar com o bordão "receba". "Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de 10km a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável."

"Realizei meu sonho que era conhecer Cristiano Ronaldo, onde eu achava que seria impossível. Pra galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo pra todos vocês, não desista dos seus sonhos", completou.

O influenciador, que já acumula mais de 20 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, está a espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com a bióloga Távila. Neste domingo, 3, após descobrir o sexo do bebê, ele afirmou que dará o nome da criança de Cristiano Ronaldo.

"O dia mais feliz da minha vida. Vem Cristiano Ronaldo", escreveu ele. Após o evento, Luva de Pedreiro e sua namorada se tornaram alvo de críticas nas redes sociais. Internautas estariam acusando Távila de estar com o influenciador apenas por interesse.

Em seus Stories, Luva rebateu os comentários: "As críticas só me deixam mais forte, quem critica tem que aceitar que eu vim do nada e hoje sou o influenciador brasileiro mais conhecido do mundo". Távila não se pronunciou sobre o assunto.

CONFIRA O ENCONTRO DE LUVA DE PEDREIRO E CRISTIANO RONALDO: