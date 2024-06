Regis Danese prepara festa de 15 anos luxuosa para a filha após acidente: '200 convidados'

Brenda, filha de Regis Danese, vai comemorar os 15 anos com uma festa para 200 convidados. A CARAS Brasil descobriu detalhes da comemoração

Regis Danese (50) sofreu um grave acidente de trânsito enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás, em agosto do ano passado. Recuperado e de volta à rotina após o susto, o cantor gospel prepara uma festa de 15 anos luxuosa para a filha, Brenda. A CARAS Brasil descobriu detalhes da comemoração.

A festa marcada para acontecer no dia 13 de junho no Palácio de Cristal, em Uberlândia (MG), deve reunir 200 convidados e contará com investimento máximo do artista. O convite escolhido pela aniversariante é inteiramente digital, com links escondidos em imagens interativas que indicam como chegar ao local e confirmar presença.

Brenda pede que seus convidados compareçam à comemoração com traje social completo. A ideia da anfitriã é ter uma noite num palácio como nos contos de fada. O tema? Realeza. Entre as pessoas que foram chamadas, estão familiares, amigos, empresários e a diretoria da Universal Music, gravadora de Regis.

A aniversariante prepara duas apresentações musicais com sucessos da Disney. O momento deve marcar de vez a entrada de Brenda no mundo da música. Além disso, artistas do cenário gospel e amigos da família devem fazer uma homenagem.

A valsa da filha de Danese será com o pai, o avô e o irmão, Brunno Danese, que esteve recentemente no reality show A Grande Conquista, da Record. O príncipe escolhido ainda é um mistério, mas é esperado uma dança com o eleito. Brenda também deve apresentar um número de dança com amigas.

O line-up da festa conta com o cantor Douglas Alessi, ex-The Voce, DJ Buja e Regis. Para o evento, o cantor gospel investiu em som e iluminação de ponta, além de profissionais requisitados no mercado, como a cerimonialista Ana Paula Paixão, e o vestido com assinatura de Gloria Moraes.

