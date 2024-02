Regis Danese desabafa sobre recuperação após grave acidente: "Traumatizado"

"Só orem por mim", pediu o cantor gospel Regis Danese, que sofreu um grave acidente de carro em agosto do ano passado, nas redes sociais

Regis Danese usou as redes sociais nesta última quarta-feira, 28, para falar sobre como está sua recuperação. O cantor gospel sofreu um grave acidente de carro no fim de agosto do ano passado, enquanto ia para um show.

Através dos Stories do Instagram, o artista contou que está um pouco traumatizado pela situação difícil que viveu, e além da parte física, também precisa se recuperar psicologicamente. "Ainda estou me recuperando do acidente que me deixou muito traumatizado e também estou me recuperando a cada dia fisicamente", confessou no começo do texto.

Em seguida, Regis pediu que os fãs orem para que Deus restabeleça sua saúde por completo. "Tudo nessa vida passa, o sofrimento também é passageiro. Só orem por mim. Para que Deus me restabeleça por completo."

Por fim, o cantor se mostrou grato por estar vivo, mas ressaltou que a recuperação está sendo demorada. "Eu sei que Deus me livrou da morte, eu sei, não estou murmurando, só preciso de um tempo maior para me recuperar, a pancada foi muito forte, mas irei superar tudo isso em nome de Jesus", completou.

Desabafo de Regis Danese - Instagram

Relembre o acidente

O cantor gospel Regis Danese sofreu um acidente de carro no dia 30 de agosto do ano passado, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás. Nas redes sociais, o artista postou um vídeo enquanto recebia atendimento médico e falou sobre o ocorrido.

"Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim! Eu estou com muita dor no abdômen. Meu irmão [Daniel Bruno Danese] não aconteceu nada, estava do meu lado. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Orem por mim", disse ele na gravação em que aparece com o rosto ensanguentado.

Após passar por cirurgias de laparotomia e enterorrafia, o artista, que estava internado na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois de ficar 19 dias internado, Regis foi liberado pelos médicos para voltar para casa. "Quando eu achei que era o fim, era só o recomeço. Eu sou a prova viva de que Jesus ainda faz milagres", disse ele em sua primeira aparição na web após o acidente.