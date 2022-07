Regina Casé faz reflexão ao falar sobre o amor por onças: ''Significa tanta coisa''

Atriz e apresentadora Regina Casé compartilha foto usando look com estampa de animal print e conta sobre o amor por onças

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 20h18

A atriz Regina Casé (68) usou suas redes sociais para falar sobre amor por onças!

Neste sábado, 09, a apresentadora compartilhou um clique em que aparece usando um look animal print e com uma estátua de uma onça nas mãos.

Em seu feed no Instagram, a artista ainda postou um vídeo de alcateia em cima de árvore e fez uma reflexão sobre a importância da preservação de nossa fauna e flora.

"Quem anda por aqui sabe o tanto que eu amo ONÇA. E não é só a beleza delas que me fascina. Uma ONÇA viva significa tanta coisa… Menos armas, menos poluição, menos doença, menos sujeira, menos maldade..", começou escrevendo.

"ONÇA SIGNIFICA: ONÇA =Floresta em pé! ONÇA =Indígenas vivos. ONÇA =Água limpa. ONÇA =Força e Beleza. E muito mais! E tudo isso que eu desejo pra gente e pro Brasil! “Onça é meu parente!”. Quem mais é dessa nossa família? Veja o vídeo a seguir que sonho", disse ainda.

"Onça só me lembra Juma", disse uma seguidora sobre o papel de Alanis Guillen na nove das nove, Pantanal. "Duas onças pintadas!!", elogiou outra. "Só esse seu coração brasileiro nato pra ter tanta sensibilidade mimosa! Deus te ouça!!!", destacou um terceiro. "Linda Marruá", brincou mais um.

Regina Casé flagra momento de Sophie Charlotte e Leticia Colin

Recentemente, Regina Casé dividiu com os fãs um registro de Sophie Charlotte (33) e Leticia Colin (32). As atrizes foram flagradas pela veterana durante um momento de descontração. O trio de artistas viverão mãe e filhas na novela Todas As Flores, de João Emanuel Carneiro.

Confira o post de Regina Casé sobre o amor por onças: