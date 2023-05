Regina Casé fala sobre a importância de Tina Turner em sua carreira: "Ela me deu muitos presentes"

A cantora Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, e Regina Casé falou sobre a importância da artista em sua trajetória

Regina Casé (69) usou as redes sociais para falar sobre a importância de Tina Turner em sua carreira artística. A cantora faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos.

Turner foi uma referência para a atriz, e em 1986 ela interpretou a personagem Tina Pepper, na novela Cambalacho, de Sílvio de Abreu, que usava roupas de onça, correntes douradas e o corte de cabelo característico da cantora.

Com a morte da artista, muitos internautas lembraram da personagem, e Casé aproveitou para fazer uma montagem com imagens de Tina Turner e Tina Pepper. "Tina Turner deixou para todos nós músicas incríveis, né? A força da sua voz, da suas pernas, do seu cabelo... que potência! Mas pra mim ela deixou muito mais do que isso. Olha que herança linda: nesse instante tanta gente me pedindo um depoimento sobre ela significa que, eles quando pensam na Tina Turner pense em mim por causa, claro, da Tina Pepper", disse ela no começo da postagem.

Em seguida, Regina falou da novela e relembrou um momento especial que viveu. "Mas, não é só esse presente, ela me deu muitos outros sem saber. Por exemplo, em 1985/6, por aí, quando a novela Cambalacho estava no ar e eu fazia esse personagem icônico do Silvio de Abreu, recebi um recado da Mãe Menininha do Gantois dizendo que era para ir lá na Bahia. Eu fiquei morrendo de medo, achando que era alguma coisa que estava acontecendo na minha vida e ao mesmo tempo assustada assim de conhecer uma pessoa que era tão importante, tão grande para mim… Cheguei lá e falei: 'O quê que a senhora quer?'. E ela me disse: 'Nada não, só queria conhecer de perto a Tina Pepper! Rsrsrs'."

Depois, a atriz relembrou outra situação marcante que passou durante uma viagem. "Anos depois, lá nos anos 2000 e tanto, eu no primeiro país africano que eu visitei, no aeroporto, em Maputo, Moçambique, cheguei e todo mundo gritava com sotaque: Tina! Tina! Tina! E perguntei: 'Ué? Tá passando de novo? Vale a pena ver de novo? Uma novela de 82 e todo mundo gritando Tina! Tina!?'. E eles disseram: não, é porque a Tina foi a primeira personagem negra que realmente nos representou. Nós somos apaixonados pela Tina Pepper!", acrescentou.

Po fim, ela exaltou a artista. "Obrigada, Tina Turner, por tudo isso que você deixou para mim. Você foi uma das mulheres mais incríveis que já passou por aqui!", completou a postagem.

