Regina Casé celebra dia de santo com mesmo nome do filho: ''Relação com o sagrado''

Atriz e apresentadora Regina Casé mostra momentos de fé ao lado do filho caçula, Roque, e celebra Dia de São Roque e Orixá Obaluaiyê

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais na última quarta-feira, 16, para compartilhar com seus seguidores um vídeo reunindo momentos de fé ao lado de seu filho mais novo, Roque, de 8 anos!

Comemorando o Dia de São Roque, santo católico que inspirou a escolha do nome do caçula, a atriz, que viveu a vilã Zoé na novela do Globoplay, Todas As Flores, deu um show ao falar do sincretismo com o Orixá Obaluaiyê, das religiões de matrizes africanas.

Na legenda da publicação, a artista deixou claro que é adepta às diferentes religiões e afirmou que o que deve prevalecer é o amor e respeito.

"Viva São Roque! Viva Obaluaiyê! Rezo para que quando o Roque cresça, ele tenha alguma relação com o Sagrado, o Mistério... Porque na minha vida, a RELIGIOSIDADE é muito importante. E ainda que ele não escolha UMA Religião, ele possa, como eu, dizer “SIM” para todos os ensinamentos amorosos que recebemos dos nossos mais velhos", iniciou ela.

"Eu junto tudo e acolho tudo de bom que vem pra mim, pra nós. Amo rituais e tento passar pros meus filhos e neto, as coisas boas que aprendi. Como diz Caetano: Sou uma “Católica de Axé”! O que não me impede de também ir à Sinagoga, nem de orar e louvar com meus amigos cristãos! O que o mundo separa, eu junto aqui no meu coração! Já ouvi dizer que Mãe Menininha se declarava Católica e muitas vezes, no Gantois, suas filhas me pediram rezar a “Salve Rainha” (minha oração favorita) ou me mandaram comungar na Igreja de São Lázaro, ali mesmo no bairro da Federação", contou ainda.

Ao finalizar, ela ainda refletiu sobre o sincretismo religioso, ressaltando que o santo católico não é o Orixá e vice-versa: "Entendo que a origem do SINCRETISMO possa estar na opressão, mas como em tantas outras construções na nossa História de injustiças e horrores, hoje vejo o sincretismo como mais um MILAGRE de transmutação de dor em beleza! Omolu não é São Roque! Nem São Roque é Omolu! Mas hoje é dia de ir, como sempre, com meu Roquinho na Igreja e depois honrar a Fé de seus Ancestrais! Viva 16 de agosto! Amém pra quem é de Amém! Axé pra quem é de Axé! Pra mim é AmémAxé, AxéAmém!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé desabafa após a filha deficiente auditiva sofrer preconceito

Recentemente, a atriz e apresentadora Regina Casé usou suas redes sociais para conversar com seus seguidores! Após abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, a artista respondeu um questionamento de um internauta sobre sua filha Benedita Zerbini e se ela sofre preconceito por ter deficiência auditiva.

Mesmo que acredite que sua filha seja alvo de menos discriminação hoje em dia, a apresentadora revelou que no passado, Benedita sofreu diversos tipos de preconceitos, inclusive quando a expunham publicamente, o que tornava tudo ainda pior.

“Ave, Maria! Quantos preconceitos! Se a pessoa percebia que ela usava aparelho auditivo, a pessoa começava a berrar com ela, falar assim, fazer gestos, um exagero, uma palhaçada. Nossa!”, revelou Regina Casé, aumentando o tom de voz durante o vídeo compartilhado em seus stories, gesticulando muito para exemplificar a situação.