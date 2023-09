Regiane Alves emociona ao prestar homenagem ao enteado, João Antônio

Atriz Regiane Alves fez linda declaração para celebrar o aniversário de João Antônio, filho de seu namorado; confira a homenagem

A casa de Regiane Alves está em festa! Nesta terça-feira, 05, a atriz usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de João Antônio, seu enteado. Com um álbum de registros inéditos em família, a artista prestou uma homenagem carinhosa e demonstrou seu amor ao filho do namorado, o empresário Duda Peixoto.

A atriz, que deu vida a personagem ‘Clara’ na novela da Globo ‘Vai na Fé’, dividiu os cliques raros através do feed de seu Instagram, com fotos de momentos especiais ao lado do enteado e de seus filhos, João Gabriel, de 9 anos, e Antônio, de 8. Os pequenos são frutos de seu antigo casamento com João Gabriel Duarte.

Na legenda, a artista não poupou elogios para o menino: “Hoje o dia é dele, meu enteado João Antônio. Onde ele chega, conquista a todos com a sua educação e sua luz. Você é amor João, e que sorte a nossa poder dividir essa vida com você. A tia Rê aqui, Babé e Tom amam muito você. Feliz aniversário”, Regiane se derreteu por João.

Os seguidores da artista também fizeram questão de parabenizar o menino e deixaram elogios para a atitude de Regiane: “Que sorte a do João por ter alguém tão especial como você na vida dele”, disse uma fã. “Sensível com essa declaração linda. Parabéns João, que sua vida seja linda e repleta de amor e felicidade”, comentou mais uma.

A história de amor de Regiane Alves e Duda Peixoto:

Regiane Alves não estava procurando um romance, mas um amigo em comum bancou o cupido e ela assumiu o namoro com Duda Peixoto em fevereiro deste ano. Em julho deste ano, eles chegaram a colocar um ponto final na relação, mas a atriz reatou o namoro em seguida e avisou que tudo não passou de uma ‘pequena crise’.

Inclusive, nesta terça-feira, 5, a atriz também usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos ao lado do amado em sua festa de aniversário luxuosa! Discreta em sua vida pessoal, Regiane abriu uma exceção e mostrou que curtiu a celebração especial de seus 45 anos com a companhia do seu namorado. Confira os registros!