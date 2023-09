André Martinelli fala como está após separação: ''Focado''

Com exclusividade para a CARAS, ex-BBB André Martinelli fala sobre vida amorosa após fim de namoro

O ex-BBB André Martinelli falou sobre sua vida amorosa com exclusividade para a CARAS Digital. Aos 34 anos, o ex-participante de No Limite está solteiro após o fim do namoro com a médica Isabelle Sawetz.

O galã da edição do Big Brother Brasil 13 contou que o término aconteceu há cerca de dois meses e preferiu não tornar o assunto público. Discreto, ele apenas comentou como está a sua vida de solteiro.

"Eu gostaria de dizer que está agitada, mas, na verdade, estou bem focado na minha volta aos treinos. Não tenho saído muito", falou o modelo.

André, que só expôs publicamente dois relacionamentos, contou que sempre preferiu viver o amor longe das redes sociais. "Sempre fui mais preservado, low profile para relacionamento. De não expor muita coisa. E principalmente hoje em dia, na internet, as pessoas julgam muitos os relacionamentos. Querem falar como você deve viver o momento ou criticam, e é bem chato isso. Acho que o melhor caminho é preservar as relações", compartilhou o que pensa.

O influenciador ainda revelou se deseja formar uma família. "Sonho em casar e ser pai, quero muito realizar essa etapa da minha vida, mas no momento certo", mostrou-se tranquilo.

André Martinelli revela como entrou no BBB

André Martinelli, diferente de alguns interessados, que se inscrevem no reality, foi notado por um olheiro da produção.

"Fui por olheiro, estava em um trabalho e acabei conhecendo uma olheira. Valeu a pena demais, conquistei a minha independência financeira, recebi muitas mensagens positivas, vários seguidores e fãs que são super bacanas comigo. Sai com uma participação muito boa", fez um balanço de sua passagem pelo programa.

"Eu era muito jovem, não achava que ia dar certo. Quando fui ver já estava lá dentro. Eu tinha 23 anos, mas encarei de verdade o desafio. Eu estava bem focado na minha carreira , faculdade, tinha uma empresa em Vitoria. Foi bem corrido quando fiquei sabendo do que estava indo pra seletiva final", contou inclusive que voltaria ao BBB se fosse convidado. Saiba mais aqui.