Reatou? Mari Bridi manda recado no 'Dia dos Namorados' e surpreende fãs: "Amor"

Mari Bridi manda recado nas redes sociais; este seria a primeira data que ela passaria sem o marido em muitos anos

Sempre sincera com os fãs, a influenciadora Mari Bridi publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 12, data em que é comemorado o Dia dos Namorados. É que ela está solteira após muitos anos comemorando a data com seu então marido, o ator Rafael Cardoso.

Após rumores de que os dois poderiam ter reatado o casamento que terminou no finalzinho do ano passado, ela esclareceu que segue solteira e feliz. Ela mostrou bom humor ao comentar como será a data.

"Feliz Dia dos Namorados, comunidade solteira, que vai ter que passar o dia inteiro vendo declaração de amor de casais super felizes aqui no Instagram, enquanto você tá em casa sozinha, viva!", disse ela que ainda mostrou otimismo.

É que ela revelou que estar solteira tem um lado bom. "A gente não gasta nem com presentes e nem em horas na fila de restaurante pra comer fondue", afirmou ela que ainda contou que recebeu uma proposta fofa do filho. "Ele pediu pra ser meu namorado hoje quando chegou da escola (risos). Ele é ciumento que só ele", revelou.

Mudança no visual

Vale lembrar que Mari Bridipassou por cirurgia plástica em 2022. Ela fez um procedimento cirúrgico para renovar o excesso de pele do abdômen e também aproveitou para colocar silicone nos seios. Na época, ela falou sobre a sua decisão de se submeter ao procedimento invasivo.

"Vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar também o excesso de pele que ficou na minha barriga, que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava. Faça sempre por você e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, por exemplo, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo", disse ela.