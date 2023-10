Rayssa Leal mostra encontro com Zendaya: "Ela é incrível"

A skatista Rayssa Leal impressionou os seguidores ao mostrar o encontro com a atriz Zendaya

Rayssa Leal usou as redes sociais para dividir um momento muito especial. A skatista brasileira, de 15 anos, se encontrou com a atriz americana Zendaya, de 27, nos bastidores de um desfile do Paris Fashion Week, e não perdeu a oportunidade de tietá-la.

No feed do Instagram, a ela postou uma foto abraçada com a artista e também um vídeo em que é elogiada pela famosa. "Seu look está incrível", disse Zendaya. Ao dividir os registros do encontro, Rayssa comemorou. "OMG, she is amazing ['Meu Deus, ela é incrível', em português]", escreveu na legenda.

Os seguidores vibraram com a postagem. "Divas", disse a atriz e apresentadora Maisa. "As mais lindas juntas!", escreveu a atriz Bruna Linzmeyer. "Lindas!!! Deus abençoe sempre você", falou o cantor Luciano Camargo. "Que honra pra Zendaya tirar uma foto com você", brincou um seguidor. "Zendaya zerou muito a vida", comentou uma fã.

Alguns dias antes da viagem, Rayssa ganhou novamente o STU, e se tornou a maior vencedora do circuito nacional de skate street, agora com sete títulos. Na primeira vez que São Paulo recebeu uma etapa da competição, o público vibrou com as apresentações, que ainda contou com a presença de Pâmela Rosa e Gabi Mazetto, que completaram o pódio.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

Presente de aniversário

Rayssa Leal completou 15 anos em janeiro, e na ocasião, ela não escondeu a felicidade ao mostrar o presente que ganhou ao fazer aniversário. A skatista revelou que ganhou uma pista de skate em casa, que segundo ela, era um dos seus maiores sonhos.

"Está aí o meu playground", comemorou. "O melhor presente. Esse sorriso no meu rosto resume esse momento. Ter uma pista no quintal de casa era um dos meus maiores sonhos", afirmou ela ao agradecer a conquista. Veja as fotos da pista!