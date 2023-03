Rafaella Santos, irmã de Neymar, ganha declaração de Dhiovanna Barbosa, irmão de Gabigol

Influenciadoras e irmãs dos jogadores brasileiros se reencontraram recentemente na cidade do Rio de Janeiro

A influenciadora digital Rafaella Santos (26), irmã do jogador e camisa 10 da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31), ganhou uma declaração especial de sua amiga, a também influenciadora Dhiovanna Barbosa, que também é irmã de um craque brasileiro, o jogador do Flamengo Gabigol (26), nesta sexta-feira, 3.

Se reencontrando por conta de um evento, as influenciadoras aproveitaram para registrar o momento tão esperado pelos fãs dos jogadores. “Amo tu, gatona”, escreveu Dhiovanna, respondendo a publicação que Rafa fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Rafaella surgiu com um vestido justíssimo, com direito a uma baita de uma fenda, enquanto Dhiovanna apostou em um terninho vermelho bem decotado, com uma lingerie por baixo, deixando a peça sensual à mostra. Em um dos cliques, a irmã de Neymar Jr. aparece apertando as bochechas do pai, Neymar.

Dhiovanna Barbosa manda recado para o irmão, Gabigol

Há poucos meses, Dhiovanna Barbosa comemorou o aniversário do irmão, Gabigol, com uma mensagem especial nas redes sociais. "Pensei em começar esse texto de várias formas. Pensei em começar dizendo o quanto você é um irmão rabugento e chato comigo e também pensei em começar dizendo que eu te amo mais que tudo, mesmo você estando cansado de ouvir isso todos os dias de mim. Aliás, já fiz tantos textos pra você e mesmo assim eu faria outros milhões pra descrever pelo menos 1% do que sinto por você. Bi, você é o meu amor mais puro e mais sincero. É o amor que carrego comigo pra todo cantinho, no lugar mais seguro do meu coração e que jamais alguém ousaria tocar. Agradeço a Deus por ter a honra de ter teus abraços, teus conselhos e até mesmo teus gritos quando pego suas roupas sem te pedir (aliás, tô usando teu moletom agora, não me mata)", disse ela.

E completou: "Mais um ano de vida teu, mais ano de sorte minha! Dia 30 chegou. Meus parabéns, meu amor! Eu te amo mais que tudo nesse mundo, você sabe. Você é o melhor irmão do mundo e eu jamais te trocaria por alguém, mesmo com todos teus defeitos. Você sabe que será pra sempre nós! Conta comigo daqui pra outra vida, porque eu tenho a certeza que vou te encontrar. Um beijo da sua irmã mais nova, da sua protetora, da sua stylist e fotógrafa também".