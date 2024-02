Rafaella Justus aparece pela primeira vez após rinoplastia

Se recuperando de uma rinoplastia, Rafaella Justus aparece pela primeira vez após sua cirurgia nas redes sociais; confira!

Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, apareceu pela primeira vez após a realização de uma rinoplastia. Neste domingo, 18, a herdeira publicou uma foto em suas redes sociais comemorando o aniversário de sua madrasta, Ana Paula Siebert.

No clique, compartilhado nos stories de seu Instagram, Rafaella posou com a aniversariante e foi vista com o curativo no nariz. Com o registro, ela mostrou os resultados iniciais de sua cirurgia, que mesmo tendo sido realizada há pouco tempo, já mudou seu rostinho.

Junto com o registro, ela parabenizou Ana Paula. "HAPPY BDAY PAULA. Dia da pessoa com a melhor vibe, que com sua alegria e luz, tudo se torna melhor. Que cosnegue tudo com seu jeito batalhador. Minha parceira de Skin Care, Fashion, Make, fofoca e de vida. Sou muito grata por ter você ao meu lado, só quem te conhece sabe o privilégio. Você é a melhor boadrasta que eu poderia ter. Te amo demais, obrigada por tudo sempre. Aproveita muito seu ano e conte comigo pra tudo", escreveu a adolescente.

Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella Justus realizou uma rinoplastia no último dia 11. A cirurgia estética foi feita com outro procedimento, que corrigiu seu desvio de septo. Desde então, ela vem se recuperando na companhia de sua mãe, Ticiane Pinheiro.

Ticiane Pinheiro fala sobre a cirurgia de sua filha

Durante a madrugada do dia 18, Ticiane Pinheiro falou um pouco sobre a cirurgia de sua filha, Rafaella Justus. Curtindo o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a apresentadora falou sobre a rinoplastia de sua herdeira, que foi realizada nos últimos dias.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Ticiane revelou que o procedimento foi feito junto de outra cirurgia, que era necessária para sua filha. "Ela fez um ajuste no nariz dela. Era algo que ela queria, uma vaidade feminina. Como ela já tinha de realizar a cirurgia de desvio de septo, ela logo aproveitou para dar uma afinada no nariz também", contou a esposa de Cesar Tralli.