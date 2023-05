Rafael Zulu manda recado para Vitão após gravidez da irmã: "Que ele abrace a causa"

Em entrevista à CARAS, ator Rafael Zulu revelou detalhes sobre relação com sua irmã, que está grávida do cantor Vitão

O ator Rafael Zulu (40) falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a gravidez de sua irmã, Suelen Gervásio, que espera um bebê do cantor Vitão (23). Em meio à confusão nas redes sociais, ele desejou felicidades à caçula. A declaração foi dada pouco antes do show da cantora Alicia Keys (42), no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Zulu, que tem brilhado com a série A Sogra Que Te Pariu, da Netflix, confessou que não tem mais uma relação muito próxima com a irmã, mas está torcendo para que tudo saia bem nesse período delicado.

"Na verdade, eu não tenho uma relação próxima com a Suellen há muito tempo. Mas o desejo que eu tenho, é que ela tenha uma gestação incrível e linda. Desejo para ela as melhores coisas do mundo, para ela e para o pai ", disse.

O artista ainda aproveitou para mandar um recado para Vitão, que até pouco tempo ainda não havia confirmado a paternidade. "Que ele abrace a causa" , disse Rafael.

No final do ano passado, Rafael celebrou a chegada de seu filho Kalu, fruto do relacionamento com Aline Becker. Desde então, o famoso tem compartilhado tudo com os seguidores e mostrado que tem aproveitado todos os momentos do garotinho.

Pai de uma menina de 15 anos, o ator garante que a chegada de Kalu tem feito ele enxergar a paternidade de um jeito diferente. "É um outro Rafael, um outro pai, é um outro momento, uma outra relação. Então, a verdade é que o pai de 16 anos atrás foi um pai e esse agora é um outro completamente diferente", disse.