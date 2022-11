Rafael Vitti impressiona fãs ao mostrar habilidade com bambolê: ''Que trabalho pélvico''

Ator Rafael Vitti choca a web ao postar vídeo dançando com bambolê e conta como a prática o ajudou em novela

O atorRafael Vitti (27) deixou os seguidores de queixos caídos na manhã desta sexta-feira, 25, ao compartilhar um vídeo dançando com bambolê!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, o marido de Tata Werneck (39) e pai de Clara Maria (3) aparece mostrando sua habilidade e contou que aprendeu a técnica durante a faculdade. O artista ainda disse que o bambolê o ajudou em novela.

"Aprendi a rodar bambolê na faculdade de artes cênicas no jardim da Unirio. Bons tempos", relembrou ele, que ainda contou: "Curiosidade: o bambolê me ajudou muito a fazer a reboladinha do Léo Regis pra novela Rockstory de 2016", disse Rafa Vitti na postagem.

"Que trabalho pélvico", disse Johnny Massaro (30) nos comentários. "Muito irado! A galera às vezes não percebe o quanto importante a dança, a movimentação dos nossos quadris, mexer o corpo nos conecta! Nos conecta com a mente, com o ritmo, e com a vida! Vou resgatar meu bambolê em breve heheh", comentou o skatista Pedro Barros (27). "Controle pélvico maravilhoso, diga-se de passagem, porque rodar bambolê não é tão quanto parece. Arrasou, Rafa", exaltou uma seguidora. "Nossa, me sinto humilhada kkkkkkkkkkkk não fico 1 segundo com isso na cintura", comentou outra. "Esperando o comentário da Tata", "Aguardando o melhor comentário! O comentário da Tatá", brincaram ainda alguns internautas.

Confira o vídeo de Rafael Vitti com bambolê:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafael Vitti exibe novo visual durante viagem para a Nicarágua

O ator Rafael Vitti usou as redes sociais recentemente para exibir seu novo visual durante viagem de férias! Aproveitando dias de descanso na Nicarágua, ele decidiu mudar o look após o fim de seu último trabalho nas telinhas, na novela das seis Além da Ilusão, que foi substituída por Mar do Sertão.

O famoso publicou um vídeo em que aparece passando máquina nos cabelos e disse: "Pra manter a tradição." Nos comentários, Tata brincou: "Faz aquele risquinho na sobrancelha que eu gosto de mexer?"

