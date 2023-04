Rafael Cardoso sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

Rafael Cardoso é conduzido ao hospital após sofrer um acidente de moto no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso (37) levou um susto nesta semana ao sofrer um acidente de moto no Rio de Janeiro. De acordo com a colunista Mariana Morais, do site Em Off, o artista se acidentou na quinta-feira, 6, e foi conduzido a um hospital.

Ele já teve alta hospitalar e está bem. O astro sofreu apenas escoriações por causa da queda e já está em casa para se recuperar.

Vale lembrar que, no início do ano, Rafael Cardoso passou alguns dias internado antes do carnaval. Ele foi diagnosticado com celulite infecciosa no rosto e precisou ficar em observação. Porém, ele recebeu alta a tempo de curtir os dias de folia no Rio de Janeiro.

Atualmente, o ator está solteiro. Ele terminou o casamento de cerca de 15 anos com Mari Bridi (38) no final de 2022. Pouco depois, ele engatou um namoro com a modelo Vivian Linhares (24), mas a relação chegou ao fim há poucas semanas.

Rafael Cardoso pediu para sair do elenco de novela

Após a sua separação de Mari Bridi vir à tona, Rafael Cardoso decidiu pedir para sair do elenco da novela Amor Perfeito, trama das seis da Globo, para se dedicar a sua vida pessoal. "Pedi para sair por conta de tudo que tava acontecendo. Para você tá fazendo trabalho numa novela, que demanda muito tempo… eu tava mudando de casa, chegando em casa nova, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", disse ele, que estava em um relacionamento de 15 anos com Mari Bridi.

Contratado da TV Globo até 2024, Rafael ainda falou sobre seu futuro na emissora. Depois de um tempo distante da telinha, ele já tem data para voltar. Mesmo sem dar muitos detalhes, o ator garantiu que a partir de março os fãs terão novidades: "Ainda não posso falar".