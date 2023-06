Rafael Cardoso já protagonizou romance gay no passado; relembre

NO CINEMA

Ator Rafael Cardoso tem sido alvo de crítica por compartilhar vídeo com conteúdo considerado homofóbico no Instagram

O ator Rafael Cardoso (42) tem sido alvo de uma série de críticas nas redes sociais após compartilhar conteúdo homofóbico no Instagram. Mas apesar de seu posicionamento polêmico, o artista já protagonizou um filme de romance gay no passado.

Através dos stories, Rafael compartilhou um vídeo do ex-BBB Nego Di falando sobre o modo de se vestir do ator João Guilherme. "Toda essa alegoria pra dar o rab*. Se veste igual uma cachorra e vira o terror de homens com masculinidade frágil? ", disse o comediante.

Em sua legenda, o ator global reafirmou a fala de Nego Di e disparou: “Bah, Negão, estou contigo”.

Poucas horas após o compartilhamento, internautas passaram a fazer comentários críticos à postura de Rafael. Fãs ficaram surpresos, inclusive, por conta do passado do ator junto a comunidade LGBTQIA+. Isso porque ele estrelou o filme Do Começo ao Fim.

Lançado em 2009, o longa-metragem conta a história de dois meio-irmãos que desenvolvem uma relação muito estreita durante a infância, mas ao se tornarem adultos passam a viver um romance recheado de intimidade.

Na época, Rafael ainda estava iniciando sua trajetória na televisão, onde anos depois iria estrelar diversas novelas da TV Globo. No entanto, o artista se esbarrou em uma série de críticas do público, que apontou uma temática incestuosa no projeto.

Nas redes sociais, muitas pessoas relembraram o trabalho de Rafael e chamaram ele de "moralista", por apoiar um discurso preconceituoso. "Rafael Cardoso esqueceu que protagonizou o culto queer "Do Começo ao Fim", não é possível", disparou.

"É engraçado que Rafael Cardoso tenha feito justamente aquele filme de muito mal gosto Do Começo ao Fim, no papel de um dos meio-irmãos que se relacionam amorosa e sexualmente", disse mais um. "Engraçado que a mona padrão já fez filme gay e tudo e vem com essa homofobia?", escreveu outro.