Rafa Vitti divide clique encantador em família: "Melhores momentos da vida"

O ator Rafa Vitti encantou os seguidores das redes sociais ao postar um clique ao lado de Tata Werneck e da filha do casal, Clara Maria

Rafa Vitti encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma nova foto em família. Em seu perfil no Instagram, ele postou um clique em que aparece na cama ao lado de Tata Werneck, da filha do casal, Clara Maria, de 4 anos, e do cachorrinho de estimação.

Ao publicar o registro, o ator se derreteu pelo momento simples ao lado das pessoas que ama. "Às vezes a gente nem percebe que os melhores momentos da vida, são os mais simples. Hoje de manhã", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Lindos", disse o ator Cauã Reymond. "Família linda", escreveu uma seguidora. "Tão lindinhos", falou outra. "A família mais linda do mundo", afirmou uma fã. "Meu paparazzi particular", comentou Tata.

Na última quarta-feira, 22, Tata e Rafa surgiram em clima de romance nos bastidores das gravações da novela 'Terra e Paixão', da TV Globo. Através dos Stories do Instagram, a artista flagrou o ator descansando no sofá do set de filmagens e compartilhou o momento nas redes sociais. Depois, a atriz aparece no colo do marido e os dois dão um sorrisinho para a câmera.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Clara Maria explode o fofurômetro ao surgir vestida de Wandinha

Recentemente, a filha de Tata Werneck e Rafa Vitti derreteu a web ao surgir vestida como 'Wandinha Addams', um dos personagens icônicos da 'Família Addams'. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a pequena Clara Maria mostra toda a sua fofura e carisma enquanto interpretava a personagem 'assustadora'.

Tata compartilhou o registro, e não se conteve com a fofura da filha: "A visão que eu tenho quando eu venho aqui na cozinha. Gente, vocês tem noção? Tem noção do que é isso? De ter uma Wandinha, uma pequenininha comendo?", se derreteu a atriz. Veja a publicação!