Rafa Kalimann reage após ser flagrada aos beijos: ‘Pode nem dar uns beijos’

Rafa Kalimann se pronuncia pela primeira vez após ter sido vista aos beijos com ator que já ficou com outras famosas

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann se surpreendeu ao virar notícia nos sites de celebridades na manhã desta segunda-feira, 20. Isso porque ela foi flagrada aos beijos com o ator Allan Souza Lima em um bar durante a madrugada. Ao ver a repercussão do assunto, ela reagiu em um comentário descontraído nas redes sociais.

Rafa foi ao Twitter para falar pela primeira vez sobre o assunto e demonstrou que foi apenas uma ‘ficada’. “A vida de solteira não está fácil para ninguém. Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha, vira pauta pra vida de solteira [risos]”, disse ela.

Vale lembrar que Rafa Kalimann já foi vista em clima de romance com três rapazes neste ano. Ela começou o ano namorando com o ator José Loreto. Pouco depois, ela engatou um namoro breve com o empresário Antonio Bernardo. Agora, ela foi vista com Allan Souza Lima.

Por sua vez, o ator Allan Souza Lima tem várias famosas em seu ‘currículo romântico’. Ele já viveu relacionamentos com Helena Ranaldi, Aline Campos, Day Mesquita, Leticia Birkheuer e Pathy Dejesus.

Rafa Kalimann revela como descobriu traição

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que já foi traída por um ex-namorado e descobriu de um jeito inesperado. Em participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, ela revelou que descobriu a traição ao mexer no celular do ex. Porém, ela não revelou o nome do namorado da época e nem quando isso aconteceu.

O assunto surgiu quando Manu Gavassi, que também estava na atração, revelou que já mexeu no celular de ex-namorados. Então, Rafa disse que já descobriu uma traição ao fazer isso. “Já aconteceu comigo em um relacionamento, que eu não mexo, não gosto de mexer até porque eu tenho medo de achar. Vai que eu acho e vou ter que lidar com isso. Peguei o telefone por um outro motivo. Pedi: ‘Posso passar isso pro meu telefone?’. Ele falou: ‘Pode passar, fique à vontade’˜, afirmou.

E completou: “Ele recebeu uma mensagem de uma mulher, uma ex dele, na hora que eu estava com o telefone selecionando as fotos para passar para mim. Era uma resposta comprometedora, dava para ver que era uma resposta. Eu abri na hora, não era coisa boba, era coisa de meses. Era coisa séria. Não era uma mensagem de: ‘Que bom que você está bem’. Que eu poderia falar ok, ou uma outra situação”.